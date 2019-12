1ère édition de la Grande Nuit du Conte de Guinée : ce fut un succès !!!

La première édition de la Grande Nuit du Conte de Guinée a eu lieu vendredi, 20 décembre à Conakry. Elle a réuni des hommes, des femmes et des enfants en un lieu précis, tous venus avec l’objectif de se faire conter des histoires. L’ambiance était au rendez-vous. Le décor semblait authentique. On y voyait des cases, des faiseurs de thé, des griots, des conteurs et même une joueuse de cauris.

Au milieu de la scène, un semblant de feu de bois avait été placé comme pour éclairer la place du village. Les invités avaient été installés sur des nattes étalées sur le gazon et sur lesquelles des sacs vide de riz remplis de sables leur servaient de coussins. En face d’eux, des conteurs qui leur racontaient des histoires sur le pourquoi de certaines choses de la vie tandis qu’en même temps des musiciens jouaient de leurs instruments, kora, balafon, calebasse. Comme gastronomie, du marahoulagny (art culinaire guinéen) avait été servi aux invités avec pour breuvage du jus de bissap, de gingembre et de baobab servi dans des petites calebasses. La scène était folklorique.

Pendant plus de trois heures, le public fut servi en histoire, en culture, mais surtout en émotions. Dr Massamba Gueye, chercheur à l’université, conseiller du président du Sénégal et conteur, venu pour la circonstance, a estimé que cette nuit de conte fut l’occasion de montrer que le patrimoine africain était porteur de modernité.

« C’est exceptionnel parce que nous avons tout ce que nous voulons avoir sur le plan social, et au niveau aussi des responsabilités locales comme nationales. Donc je crois que c’est une nuit exceptionnelle où on a pu montrer quand même que notre patrimoine est porteur de modernité. Et c’est ce que nous retiendrons de cette nuit, notre patrimoine peut être notre vitrine pour développer nos pays. Je pense que pour les prochaines éditions, nous serons un peu plus dans les écoles avant cette grande nuit-là. Ça c’est le cadeau que nous allons offrir aux écoles, parce que ce sont des projets que nous développons au Sénégal et au Burkina avec un projet qui s’appelle conte à l’école », a-t-il annoncé.

Le Directeur Général du fonds de développement des arts et de la culture, Malick Kébé s’est dit heureux d’avoir pris part à cette activité de promotion de la culture.

« Je pense que c’est une activité qui mérite d’être accompagnée, soutenue parce qu’ils font la promotion de la culture du pays. Vous avez dû le constater pendant tout le long, rien que la promotion de notre culture, textile, l’art culinaire, les instruments de musique, la musique du terroir et également les contes que nous connaissons tous depuis notre enfance. Et donc personnellement je suis très heureux. Vous avez encore remarqué que le public est resté du début jusqu’à la fin du spectacle et ça c’est une première. En Guinée souvent quand il y a des spectacles dès que ça arrive à un certain niveau les gens ils commencent à partir un à un mais ce soir ils sont restés et ils ont bien dégusté le marahoulangny, c’était très bien. Et aussi il faut remarquer que le public a aussi répondu parce que beaucoup sont venus dans les tenues traditionnelles, une manière d’un peu lier l’utile à l’agréable », fera-t-il remarquer.

Moussa Doumbouya dit Petit Tonton comédien, conteur, médaillé des derniers jeux de la francophonie et initiateur de la Grande Nuit de Conte à Conakry, heureux de la réussite de son projet, considère désormais cette soirée comme l’une des plus belles de sa vie.

« Je suis heureux, je pense que c’est l’un des plus beaux jours et l’une des plus belles soirées de ma vie. Voir ce projet réussir de la sorte c’était vraiment un rêve pour moi, parce qu’on résume le conte au lit, c’est-à-dire pour endormir les enfants alors que le conte a toujours été dans le quotidien de nos sociétés, que ce soient les sociétés traditionnelles africaines ou européennes ou asiatiques, partout, le conte rythme la vie des sociétés. Aujourd’hui voir le conte réunir autant de personnes et pendant un beau temps me rends très heureux. Je promets de faire tout pour redonner la place que le conte avait dans nos sociétés. La grande nuit de conte c’est la première édition mais c’est pour boucler la saison des cafés des conteurs. Ça a commencé dans les quartiers, ça va se retourner dans les quartiers, dans les grands lieux et le conte va finir par s’inviter partout », promet-il.

Parmi les invités de marque, des personnalités étaient aussi de la partie dont entre autres le ministre des Travaux publics Moustapha Naïté et aussi l’ex-ministre de l’Economie et des Finances Malado Kaba.

« Cette soirée m’a rappelé la période où on faisait les contes au village. C’est une très bonne chose que l’on puise ça de l’oubli et je pense qu’on peut tirer beaucoup d’enseignements pour la jeune génération », s’est souvenue Camara Aminatou Barry, vice-maire de Daralabé.

Malado Kaba, actuelle présidente de l’Autorité de Régulation des Secteurs de l’Electricité et de l’Eau potable a dit avoir été émerveillée par cette organisation superbe de cette Grande Nuit du Conte de Guinée.

« Que des jeunes gens aient eu l’idée d’organiser cet événement, je crois que c‘est un excellent signal pour notre jeunesse mais pour nous tous aussi. Il y avait toutes les générations qui étaient réunies sur la scène, tout ça pour moi c’est vraiment très beau et c’est un rappel très utile et très nécessaire de notre belle culture guinéenne et au-delà puisqu’on avait des frères sénégalais et burkinabés qui étaient invités, c’est un rappel que nous africains on a vraiment de quoi être fiers. On a une très belle culture, on a de belles valeurs, donc pour moi c’était magnifique. J’ai appris beaucoup de choses aussi, vous avez vu il n’y avait pas que des enfants, il y avait des adultes aussi, tout le monde était émerveillé, l’organisation était superbe, le décor magnifique avec tout le tissu donc vraiment moi j’ai été émerveillée. Le conseil c’est de continuer, je suis sûre que ça deviendra quelque chose de très grand, c’était déjà vraiment très bien donc bravo », félicite-t-elle.

Ont aussi pris part en tant qu’invités vedette à cet événement, le célèbre griot du Mandé Mory Kanté, sa fille Manamba Kanté et son époux Souleymane Bangoura alias Soul Bangs.

Maciré Camara