1ère édition de la ‘’grande nuit du conte de Guinée’’ : c’est le 20 décembre prochain à Conakry 

Au cours d’une conférence de presse samedi dans un réceptif hôtelier de la capitale, les organisateurs de la première édition “la grande nuit du conte” ont annoncé les couleurs de l’événement. C’est une initiative des structures A Conakry management Agency (AMA) et Koumakan.

Dans son intervention, le coordinateur de l’événement, Moussa Doumbouya, ‘’Petit Tonton’’ pour les intimes, est revenu sur l’objectif de son événement.

“La grande nuit du compte est un événement qui essaie de revigorer les veillées de conte traditionnel au village, dans nos grandes villes. On essaye de transporter les gens dans cette ambiance de conte, que beaucoup ont connue pendant leur enfance et faire découvrir à ceux qui ne l’ont jamais connue. Mais aussi donner cette place que le conte avait avant. Le conte qui est ce vecteur de transmission de nos traditions, à travers lequel nos grands paroliers, griots, véhiculaient des messages, nous parlaient de nous, des droits et des devoirs de nos sociétés traditionnelles, de nos valeurs. L’objectif aussi, c’est de créer un rendez-vous annuel autour de cet art oratoire qui est sans doute la première manifestation littéraire au monde” a-t-il dit. Ajoutant que « ça se passera ici, dans le jardin du Millénium suites, le 20 décembre 2019, avec beaucoup d’invités. Il y aura principalement 3 conteurs guinéens, Lamine Diabaté, qui est conteur, comédien et metteur en scène ; il y aura Rouguiatou Camara qui est conteuse et moi-même. En plus des conteurs guinéens, il y aura docteur Massamba Gueye, un de nos grands frères, qui est un grand conteur, qui a créé la maison de l’oralité et du patrimoine à Dakar, qui a fait sa thèse sur l’oralité, le conte au Manding, il a accepté de venir soutenir ses jeunes frères (…) il y aura aussi KPG conteur, qui est un conteur burkinabè, qui a été médaillé aussi au jeu de la francophonie en conte, qui a aussi initié la nuit du conte à Ouaga. L’idée avec ces trois conteurs, est de faire une sorte de caravane de contes dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. »

Parlant de ses attentes, l’organisateur a souligné que plusieurs artistes et paroliers sont invités.

« Il y aura aussi des paroliers et des cantatrices, il y aura Manamba Kanté, elle est Kanté et les Kanté dans notre tradition au Manding, ce sont les détenteurs de la parole, des secrets de nos sociétés traditionnelles ; donc organiser une nuit comme ça sans une personne qui vient de la forge parce que les Kanté sont des forgerons, serait vraiment être à côté de la plaque. En plus de Manamba, on aura Sira Condé, qui est aussi une cantatrice en sa manière, toutes les deux viendront nous chanter, nous conter des histoires de nos royaumes et de nos empires d’entant. Il y aura Soul Bangs, qui a ce talent de raconter des histoires en chantant. Il fait entre chant et parole. En plus du spectacle, nous préposerons un buffet traditionnel (…). Mes attentes, c’est que les gens déjà acceptent d’embarquer dans ce voyage et acceptent cette valeur culturelle dans leur quotidien. Les contes ce ne sont pas que pour raconter des trucs merveilleux, le conte c’est pour éduquer, sensibiliser, ressouder les liens. »

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57