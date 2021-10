1ère édition de « Label Guinée » : toute la saveur du made in Guinée

En prélude à la 1ère édition du Salon Label Guinée prévu du 25 au 30 octobre prochain, les organisateurs de ce salon des productions locales guinéennes étaient devant la presse ce lundi 18 octobre 2021 pour parler de la tenue de l’évènement. Le but de « Label Guinée » est de mettre en valeur toutes les productions locales de la Guinée (agriculture, industrie, mines, etc)

Selon Mohamed Bangoura Commissaire général de Label Guinée, l’objectif de ce salon est de capitaliser les efforts des uns et des autres et rendre plus compétitives leurs productions sur le plan international.

« Nous avons souhaité l’ambition de capitaliser les efforts des uns et des autres et de voir à l’issue du possible, comment on peut mobiliser toutes les parties prenantes au processus de création de richesse dans notre pays pour d’abord un permettre aux productions locales d’avoir une visibilité, et donc d’avoir un avenir commercial constant, et deuxièmement pour permettre aux acteurs aussi bien publics que privés de se retrouver autour de ces problématiques, en parler, c’est déjà le début des solutions, mais également pour permettre à tous ces acteurs qui ont besoin de monter en compétences, d’avoir un support sur lequel ils peuvent acquérir ces compétences et être plus compétitifs. Parce que le but c’est de les rendre compétitives et de faire de telle sorte qu’elles puissent tenir la dragée haute aux productions importées », a-t-il expliqué.

« Label Guinée », c’est aussi des pavillons de productions industrielles et minières, d’agro-business, de l’innovation et des nouvelles technologies, de santé et bien-être artisanat, tourisme et hôtellerie, santé et bien-être, art et culture pour permettre la montée en puissance de chaque secteur en vue d’absorber une demande de plus en plus importante. Mohamed Bangoura déclare que 13 panels ont été retenus.

« Il y a un panel inaugurale qui parlera des enjeux de la valorisation qui permet de dompter les sujets, qui permet de démontrer la pertinence de ces activités au service du made in Guinée. Ensuite on parlera d’exportation, on parlera d’autosuffisance alimentaire, on parlera de contenu local, on parlera d’accès des PME aux services financiers, on parlera également de l’entrepreneuriat féminin, du mentorat, on parlera également de tout ce qui concerne le rôle du consommateur pour booster le made in Guinée, le rôle des médias, parce que le but encore une fois c’est pas de dire ce qu’il faut faire, c’est d’inviter des experts pour qu’ils nous disent selon eux ce qu’il faut faire », dira-t-il.

« Label Guinée », c’est aussi des formations et des concours soldés par quatre prix : le prix Jatropha de l’innovation, le prix Petit Condé de la lus belle voix, le prix Alpha’O du stylisme et le prix By Issa de la gastronomie.

Les organisations pour la tenue du salon sont à plus de 75% selon les organisateurs. L’accès est ouvert tous les jours au public qui pourra aussi assister au concert et à l’évènement au prix de 10.000 GNF le ticket.

Maciré Camara