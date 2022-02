1ère édition du championnat de Maracana : ‘’elle est dédiée à un collaborateur qui a été la cheville ouvrière…’’ (Ibrahima Sory Keita)

Sous l’égide du département en charge des Sports et de la Jeunesse, la fédération guinéenne de maracana et disciplines associées organisera du 26 février au 2 avril 2022, la première édition du championnat national de maracana doté du trophée Mamadou Soumah dit « Keita Maneah ».

En prélude à cet évènement sportif qui regroupera équipes, les organisateurs (membres de la fédération) étaient face à la presse ce jeudi pour annoncer les couleurs. Selon le président de ladite fédération, cette discipline sportive a le potentiel pour offrir à la jeunesse guinéenne, de nouveaux débouchés.

« C’est une grande joie et un plaisir particulier de pouvoir organiser ce championnat, quand on sait que le monde entier sort d’une période difficile où le sport a été impacté dans sa pratique. Nous espérons que ce championnat pourra relancer une grande carrière pour cette discipline en Guinée. Nous pensons que la discipline a le potentiel pour offrir à la jeunesse de nouveaux débouchés notamment tous ceux qui auront terminé leur carrière de footballeur, de technicien ou d’encadreur qui pourront avoir aussi l’occasion de pratiquer encore le sport, encadrer les jeunes et les moyens jeunes et d’assouvir leur soif de compétition et de trophée », le président Ibrahima Sory Keita.

S’agissant de la particularité de ladite compétition, il a tenu à préciser : « Elle est dédiée à un collaborateur qui a été cheville ouvrière de l’implantation de cette discipline en Guinée. Il s’agit de Mamadou Soumah dit ‘’Keita Maneah’’ qui était un coach bien connu et qui était au devant de toutes nos activités. Nous voulons l’honorer en lui montrant que le travail qu’il a effectué n’aura pas été vain », a-t-il insisté, avant d’affirmer qu’il aura au cours de cette première édition, la participation des équipes qui viennent en dehors de Conakry (Kassa, Dubreka, Coyah).

« C’est un début et ça nous permettra de confronter nos différentes régions et créer l’engouement pour que la prochaine édition soit encore plus représentative de ce qui se fait dans le pays. Et nous aide à faire communier les jeunes de toutes les régions. Parce que le Maracana, c’est la convivialité, fraternité et l’amitié avant tout. »

A en croire les conférenciers, il y aura 12 clubs dans deux catégories. « Donc 24 équipes de 12 joueurs et de trois (3) encadreurs pour chaque équipe. Nous comptons les faire jouer sur cinq (5) journées. Chaque journée se fera en deux (2) jours en un week-end. Donc nous aurons des compétitions les samedis et les dimanches. La compétition prendra six (6) week-ends (du 26 février au 02 avril). Le 2 avril sera le jour des finales où nous auront les premiers officiels du championnat de Maracana en République de Guinée », a martelé le patron de ladite fédération.

Youssouf Keita

