1ère édition du concours de présentation de pitch : l’entreprise ‘’Min Kadi Transport’’ déclarée vainqueur

La première édition du concours de présentation de pitch « des outils numériques pour l’innovation» a pris fin ce mercredi 15 juin 2022 à Conakry. Organisé par le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) en collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée et Google, ce concours a connu la participation de 25 entreprises ayant toutes bénéficié de formations visant à les équiper en outils numériques et les accompagner dans la définition d’une stratégie pour étendre leur impact et développer leurs entreprises de manière durable. Pour cette première édition, c’est l’entreprise Min Kadi Transport de Pita qui a été déclarée vainqueur.

Parlant des critères de sélection du concours, Salématou Sako la vice-présidente du SADEN a rappelé qu’il faudrait avoir un projet qui a un impact sur la vie quotidienne des Guinéens.

« Les critères de sélection: être de nationalité guinéenne, être âgé de 18 à 40 ans, avoir un projet qui a un impact sur la vie quotidienne des Guinéens et également s’assurer que c’est quelque chose qui doit être en lien avec le digital parce qu’il faut savoir que le thème c’est de pouvoir équiper aux outils du numérique. Nous sommes contents. Ce sont 153 projets qui ont été reçus, nous sommes descendus à 40 qui ont été formés, après à 25 ont participé au concours. Nous sommes heureux de savoir aujourd’hui que la gagnante partira à l’intérieur du pays avec cette contribution qui n’est pas seulement financière mais cet apport, ces formations. Les cinq premiers projets sont portés par des femmes et franchement c’est une fierté pour le Saden de faire ce genre de choses et de voir qu’il y a un impact réel sur le terrain. C’est le plus important », a-t-elle expliqué.

Pour Troy Fitrell, ambassadeur des USA en Guinée qui s’est réjoui de l’engouement qu’à connu cette activité, chacun de ces jeunes entrepreneurs représente une solution aux problèmes de la Guinée.

« Nous avons eu de grandes présentations et nous avons eu de grands champions ce soir et je crois que cette opportunité était très importante. Le lauréat a reçu 25 millions de francs guinéens et une année d’assistance dans les marchés. Sachez que tous les participants sont l’avenir de la Guinée, et nous sommes fiers de chacun d’entre eux. Tous les projets ont du mérite et chacun est une solution aux problèmes de la Guinée », a-t-il estimé.

Pour cette première édition, les cinq premières places ont été accordées aux entreprises dénommées « Des moments enchantés », « Amika Makity » « Sat médias », « les gourmandises d’Ama » et « Min Kadi Transport ».

Vainqueur donc de cette première édition, l’entreprise Min Kadi Transport spécialisée dans l’assainissement évoluant dans la ville de Pita, a à travers sa chargée des relations extérieures Madame Bah Mariama Ciré Diallo, exprimé toute sa satisfaction

« C’est aujourd’hui pour moi une grande fierté d’avoir remporté ce prix en étant femme et surtout un prix qui est destiné à l’intérieur du pays, parce que tout est concentré dans la capitale et cette fois nous sommes heureux de vous annoncer que ce prix va à l’intérieur du pays, plus précisément à Pita. Nous en sommes fiers et nous en ferons bon usage. Mîn Kadi est une entreprise spécialisée dans l’assainissement. Nous faisons l’assainissement dans la commune urbaine de Pita, parce qu’il y a un réel problème de gestion des ordures à l’intérieur du pays. Nous avons déjà un plan d’action établi, donc nous allons continuer l’extension de notre activité dans la commune en achetant d’autres équipements pour pouvoir continuer la gestion des ordures, le ramassage et le transfert. Notre entreprise existe depuis Mai 2022, nous venons à peine de commencer mais déjà nous impactons la ville », a-t-elle déclaré.

À noter que durant 3 jours, du 13 au 15 juin 2022, les participants seront outillés sur le marketing digital, l’usage d’outils numériques et des médias sociaux.

Maciré Camara

+224 628 112 098