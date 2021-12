1ère édition du salon de l’industrie de Guinée : les organisateurs annoncent les couleurs

La première édition du salon de l’industrie aura lieu du 20 au 21 décembre prochain à Conakry. L’initiative est du gouvernement à travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises. Le thème retenu pour l’édition est : « Industrie et chaine de valeur, vecteur de croissance ».

En prélude de cet évènement, les organisateurs ont échangé ce jeudi 16 décembre 2021 avec la presse pour annoncer les couleurs. C’était dans les locaux de la salle de réunion dudit ministère en présence de tous les acteurs concernés et des représentants des entreprises partenaires.

Dans son intervention introductive, le secrétaire général du ministère par ailleurs premier vice-président du comité de pilotage du salon, Mohamed Bakayoko, a tenu à remercier toutes les personnes qui, selon lui, se sont impliquées dans la concrétisation dudit salon.

« Le constat que nous avons fait, c’est que nous parlons beaucoup de l’élevage, l’agriculture et les mines. Quand on vient en Guinée, on a l’impression qu’il n’ya pas d’industrie tellement la force donnée aux autres secteurs est forte. L’industrie est un moteur transversal de toute l’économie qui sous-tend toute l’activité. Parce que même quand on parle d’agriculture, on va vous parler de transformation agroalimentaire et agro-industrie. Je trouve que l’intérêt n’est pas assez porté sur l’industrie dans notre pays (…) Donc l’un des objectifs de ce salon, c’est de faire émerger un espace d’échange, de partage d’expériences à travers les industrielles. Surtout c’est de voir comment on peut booster le secteur et en faire un levier », dira-t-il entre autres.

De son côté, le Directeur national de l’Industrie par ailleurs premier vice-coordinateur du salon, Idriss Hann a mis un accent particulier sur les différentes activités qui menées au cours de cette première édiction.

« Cette première édition aura cette année comme thème : Industrie et chaine de valeur, vecteur de croissance. Nous comptons lancer la cérémonie d’ouverture le lundi 20 décembre prochain. Durant cette cérémonie, nous aurons l’occasion d’avoir des panels avec des thématiques biens axées sur les difficultés au niveau de notre tissu économique notamment industriel. Nous aurons aussi des ateliers et dans ces ateliers, nous allons beaucoup toucher deux aspects qui sont : le diagnostic du secteur industriel que nous avons pu réaliser. Nous allons aussi faire un atelier sur le programme pays. Le programme, est un programme qui couvre tous les secteurs d’activité autour de cinq composantes. Dans ces composantes, il y a l’amélioration de la compétitivité. A ce niveau, nous parlerons beaucoup aussi des chaines de valeur et autres. Donc ça sera une occasion pour chacun de voir où est-ce qu’il pourrait s’insérer. Parce que c’est un programme des Nations Unies qui est quand même un programme de 22 millions de dollars avec des partenaires techniques et financiers qui pourraient appuyer. Donc il y aura des panels de haut niveau et nous aurons l’occasion des animations des ministres et des consultants », a martelé M. Hann.

Youssouf Keita