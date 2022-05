1ère édition du SICTA : Une quinzaine de pays attendus pour l’évènement

En prélude à la tenue de la première édition du Salon International de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat (SICTA), le ministère de la Culture, du Tourisme et de L’artisanat de la République de Guinée a organisé ce jeudi 12 mai 2022 à Kaloum, une conférence pour présenter l’évènement. Un évènement inédit en Guinée, financé à hauteur de deux milliards 500 millions de francs et durant lequel une quinzaine de pays dont attendus dont la France, la Turquie, le Maroc, la Côte-d’Ivoire et le Burkina Faso comme pays invités d’honneur.

Au programme, il est prévu des séances de cinéma appelées Cinesicta, diffusées tous les soirs à partir de 19h00, suivies de concerts à 21h00, des prestations artistiques, des défilés de mode et des concours avec à la clé des prix à gagner.

Selon Alpha Soumah, ministre de la culture, de l’hôtellerie et de l’artisanat, ce sera l’occasion de présenter l’offre touristique, culturelle et artisanale de la Guinée.



« L’objectif est de mettre en avant tout ce que nous avons comme acquis en matière de culture, en matière de tourisme et en matière d’artisanat. Nous avons des créateurs, nous avons des artistes, nous avons des agences de voyages, nous avons des sites touristiques, mais comment montrer tout ça à la face du monde ? Nous avons invité des pays, des pays frères et aussi quelques pays en dehors du continent pour venir exposer et partager leur savoir-faire avec nous. Nous allons aussi profiter pour montrer ce que nous avons de plus beau, pour montrer ce que nous avons en matière d’arts culinaires, nous allons inciter les gens à venir voir tout cela. Il peut y avoir beaucoup de choses », a-t-il expliqué.

Organisé sous le thème «Patrimoine et lutte contre la migration irrégulière» ce SICTA sera une occasion de riches échanges avec des panels organisés avec de nombreux intervenants de Guinée et de pays invités.

« Ce que nous attendons de ce salon, c’est surtout la connexion que nous voulons créer entre la Guinée et le monde à travers les trois (3) secteurs qui nous intéresse, c’est-à-dire la culture, le tourisme et l’artisanat. Une fois que ce lien est créé, cela va donner de belles choses. Nous aurons des guinéens qui vont découvrir l’artisanat ivoirien ou burkinabè. Nous aurons aussi des burkinabés qui vont apprendre des choses chez nous tel que l’art de fabriquer des chaussures avec du cuir. Nous allons montrer aussi que nous avons de belles plages, des sites touristiques tels que le voile de la mariée même si c’est en chantier parce que nous allons bientôt relancer le voile, mais aussi Kilissi, nous avons Bel Air, etc, nous avons beaucoup de choses à montrer mais il fallait un salon qui met en valeur tout cela », a ajouté le ministre.

Abdou Kaboré, Directeur Général de l’agence Talisman et commissaire général du SICTA dit s’être inspiré du riche potentiel touristique de la Guinée.



« J’ai eu la chance de découvrir toutes les préfectures de la République de Guinée. C’était tellement magnifique, je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de choses à montrer, je me suis rendu compte qu’il fallait organiser un salon pour vendre la destination Guinée. Il y a des pays qui ont des Salons de l’artisanat à part, il y a des pays qui ont des Salons uniquement que sur la culture ou le tourisme, et il y en a sur le cinéma. Nous nous sommes inspirés de tout cela pour faire les trois en un. Mettre le tout dans un seul salon. Et en Afrique de l’ouest aujourd’hui, la Guinée sera le premier pays à avoir le salon international de la culture, tu tourisme et de l’artisanat. Donc, on a pas besoin de venir trois fois en République de Guinée pour découvrir c’est quoi l’artisanat, c’est quoi le tourisme et c’est quoi la culture. Dans les autres pays qui ont ces salons, vous êtes obligé de faire trois fois l’aller dans ces pays », a-t-il déclaré.

Cet évènement, premier du genre, qui aura lieu du 14 au 21 mai 2022, connaitra la participation des acteurs du secteur public et privé guinéen, ainsi que des pays invités.

Maciré Camara

+224 628 112 098