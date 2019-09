Tournoi de football des partis politiques : l’UFDG décline !

Les organisateurs de la première édition du tournoi des partis politiques étaient ce samedi, 14 septembre devant la presse pour annoncer les couleurs de l’événement.

Cette rencontre sportive qui doit se tenir au stade de proximité de Nongo connaît l’absence de l’Union des Forces Démocratique de Guinée, deuxième force politique du pays.

Selon le président de la structure organisatrice, Mamadou Oury Diallo, toutes les démarches ont été effectuées pour la participation de l’UFDG, mais en vain.

« Administrativement, nous avons fait un courrier qui date de 2018 et on a obtenu un rendez-vous au siège de l’UFDG. On a expliqué le projet au président Cellou Dalein Diallo, il a dit que : ‘’c’est une très bonne idée. Certes, ça ne vient pas mettre fin à tout ce que nous avons comme divergences avec le gouvernement. Mais, si ça le mérite de rapprocher les jeunes pour qu’ils jouent ensemble pour cette occasion, ce n’est pas mal. Allez-y voir la jeunesse du parti, s’ils vous répondent favorablement, ils pourront jouer avec vous ». Après, nous avons eu un retour positif avec celui-là qui était à côté d’Elhadj Cellou Dalein pour nous dire qu’il n’y a pas de problème. « Tenez-nous au courant dès que ça sera disponible ». En 2019, nous sommes partis vers eux pour dire que nous sommes prêts et qu’il faut que les gens s’activent. Après, on a constaté qu’il y a des voix dissonantes et le secrétariat de la jeunesse du parti m’a dit qu’ils ne pouvaient plus participer au tournoi pour des raisons d’occupation au sein du parti. Parce qu’ils ont des calendriers de renforcement des structures de jeunes à l’intérieur du pays. Donc, pour cela, ça ne peut pas concorder. J’ai voulu avoir le président pour voir si c’est vrai ou pas, mais on n’a pas eu de retour. Jusqu’à maintenant, on n’arrive pas à comprendre que ces raisons sont valables. Il y a aussi des raisons politiques. Donc, l’UFDG ne prendra pas part à cette première édition ».

Le tournoi s’ouvrira le 29 septembre pour être clôturé le 16 octobre. Selon les initiateurs, l’idée est de renforcer la paix et permettre aux militants des partis politiques de partager ensemble les moments forts du tournoi.

Mohamed Cissé

