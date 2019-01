1ère édition du SADEN : l’AGUIPE et la Bourse de sous-traitance signent une convention de partenariat

Dans le cadre de l’organisation de la première édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), une convention de partenariat entre l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) et la Bourse de sous-traitance et de partenariats a été signée ce mercredi 2 janvier 2019, à Conakry. C’est un événement prévu les 12,13 et 14 mars prochains.

Cette convention signée entre l’AGUIPE, la structure organisatrice du Salon des Entrepreneurs de Guinée et la bourse de sous-traitance et de partenariats a une durée d’un an renouvelable tacitement.

Selon le Directeur général de l’AGUPE, Sékouba Mara, « nous voulons faire de la question de l’entrepreneuriat à l’occasion de ce salon une vitrine. Et à faire en sorte que les difficultés que connaissent les idées d’entreprises, des entrepreneurs ou des jeunes qui veulent s’engager dans l’entrepreneuriat soient connus et qu’ils soient accompagnés par des procédures, des méthodes qui faciliteraient l’entrepreneuriat dans notre pays ». Ajoutant que ce projet est accompagné par CECI et ITC.

« Nous inviterons d’éminents responsables à travers l’Afrique. Aussi des réussites dans l’entrepreneuriat de l’Afrique et du monde. Et également des réussites de la Guinée qui partageront leurs expériences. Mais au-delà, il y aura des concours, des prix qui seront donnés et beaucoup d’autres d’activités. Nous allons évoluer sur un certain nombre de secteur qu’on a pour ce premier salon qui sont au nombre de cinq. Particulièrement, le secteur des mines. Il y aura des panels, des expositions. Et après, il y aura toute une recommandation qui suivra », a-t-il expliqué.

Parlant de l’objectif de cette signature de convention avec la bourse de sous-traitance et de partenariats, le patron de l’AGUIPE a tenu à préciser : « Ce partenariat avec la bourse va nous amener, nous organisateurs du salon à communiquer sur la bourse, à donner de l’espace à la bourse. Et à mettre la bourse en avance sur tout ce qu’on fera dans cette activité. Et la bourse également travaillera à accompagner les 10 meilleurs entrepreneurs qui vont être retenus à accéder à leur base de données où la bourse travaillera à accompagner les sept lauréats qui vont être retenus en matière du renforcement de capacités, de promotion auprès des entreprises minières, qui va leur donner le choix ou l’accompagnement nécessaire à avoir des marchés qu’il faut. L’objectif dernier, c’est non seulement accompagner la bourse. Et à travers la bourse, que le salon ait des piliers, des bases pour le suivi qui est cher à l’équipe organisatrice… »

Pour sa part, le Directeur général de la bourse de sous-traitance et de partenariats, Ibrahima Diallo a rappelé les attentes de sa direction vis-à-vis de l’AGUIPE en ces termes : « Notre objectif aujourd’hui, c’est de mettre en avant le secteur privé pour qu’il bénéficie des opportunités d’affaires strictes, de renforcer leur compétence pour qu’ils soient plus compétitifs. Et enfin de compte pour accroître leur impact sur l’économie. Car, quand on parle du développement inclusif, il faut qu’il y ait un secteur privé fort derrière. Mais aussi il faut qu’il y ait un soutien derrière. Donc, c’est un peu nos attentes par rapport à ce partenariat avec l’AGUIPE ».

Elisa Camara

