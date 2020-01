1ère session 2020 du CA de l’ANAFIC : Hadja Christine Sagno promet des résultats satisfaisants sur le terrain

L’ouverture ce jeudi à Conakry des travaux de la première session 2020 du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales,(ANAFIC). L’objectif général de cette 1ère session du CA est de permettre à l’ANAFIC de se doter de documents stratégiques et opérationnels approuvés, devant guider ses interventions durant l’année 2020.

Selon le Directeur général de cette agence, Alhasane Aminata Touré, « durant l’année 2019, le gouvernement à travers l’ANAFIC et le budget d’affectation spécial qui a été mis en place a financé 791 micro projets. Et ces 191 micro-projets sont en réalisation par 450 PME recrutées par les collectivités locales. Et dans le cadre de la décentralisation et de l’application des principes du code des collectivités, toutes ces infrastructures sont réalisées sous la responsabilité exclusive des maires et du conseil communal des différentes communes. »

Poursuivant, il dira que « le budget d’affectation spécial 2019 était de 517 milliards de francs guinéens. Et en 2020, le conseil d’administration va statuer sur ce qu’on leur propose pour un budget de 541 milliards de francs guinéens », a-t-il expliqué.

Pour la présente session, a rappelé la présidente du CA, Hadja Christine Sagno, « il vous sera soumis un ordre de jour portant sur 3 principaux points à savoir : Examen et l’approbation du rapport d’activités 2019 ; Examen d’approbation du programme de travail et budget annuel (PTBA) pour l’exercice 2020… »

Par ailleurs, elle a indiqué qu’au cours des deux sessions tenues en 2019, « vous avez défini des orientations et formuler des recommandations judicieuses qui ont permis à l’ANAFIC d’accompagner efficacement les 337 collectivités locales de l’intérieur du pays dans le processus de l’exercice effectif des compétences transférées par l’Etat central », dira-t-elle, avant d’ajouter que des avancées significatives ont été enregistrées par l’ANAFICau cours de la période 2019, dans la conduite des opérations de transfert de fonds aux collectivités locales et l’accompagnement de celles-ci dans la perspective d’une meilleure maîtrise d’ouvrage de développement décentralisé et participatif.

« Je crois fermement que sur la base des orientations que notre présente session définira, l’ANAFIC produira davantage des résultats satisfaisants sur le terrain », a-t-elle promis.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22