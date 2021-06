2 ans de prison et 20 millions gnf d’amende contre Foniké Menguè en appel, le délibéré le 10 juin

Les plaidoiries et réquisitions en appel devant la Cour d’Appel de Conakry dans l’affaire Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ministre Public ont eu lieu ce jeudi 3 mai 2021.

L’activiste de la société civile et membre du FNDC est poursuivi par le parquet de Dixinn, pour des faits de ‘’provocation directe à un attroupement non armé suivi d’effet sur le fondement de l’article 632 du code pénal ; communication et divulgation de fausses informations ; menaces notamment de violence ou de mort sur le fondement de l’article 519 du code pénal et de l’article 28 et 31 de la loi L/2016/037/AN du 28 juillet 2016 relative à la cyber-sécurité et protection des données à caractère personnel”

D’abord, pour commencer, il faut retenir que Oumar Sylla est devant cette Cour pour 2 faits. Le premier est relatif à la décision du juge de Dixinn, Alphonse Charles Wright, qui l’avait purement et simplement relaxé. Le ministre public a interjeté appel. Le second appel a été émis par les avocats de la défense, suite à la décision du Tribunal de première instance de Mafanco condamnant M. Sylla à 11 mois de prison ferme.

Après plusieurs tractations, le président a cité l’article 452. Ce que les avocats ont rejeté en bloc. « Si vous ne connaissez pas, c’est quoi un fait connexe M. le président, revoyez vos cours de procédure pénale », ont-ils réagi. « Ce n’est pas vous qui dirigez les débats. Si vous voulez prendre position, votre militantisme allez-y le faire ailleurs », a-t-il répondu aux conseillers qui murmuraient à côté.

Après les réquisitions du Ministère Public, Me Mohamed Kaba a demandé à la Cour de retenir Foniké Mengué “dans les liens de la culpabilité en le condamnant à 2 ans de prison ferme et au payement de 20 millions d’amende”

Prenant la parole, à tour de rôle, les avocats de Oumar Sylla (Me Salifou Béavogui, Me Thierno Souleymane Barry et Me Mohamed Traoré) ont démontré tout au long de leurs plaidoiries que leur client est poursuivi pour un dossier vide et ont clamé l’innocence de M. Sylla. Nous y reviendrons !

