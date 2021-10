2 Octobre 2021 à Labé : ‘’cette année, nous allons célébrer cette journée doublement’’ (préfet)

A quelques heures de la célébration du 63ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée, l’heure est aux derniers réglages dans la commune urbaine de Labé. Dans la matinée de ce vendredi 1er octobre, les autorités préfectorales et communales se sont rendues à la Place des Martyrs devant abriter la célébration de cette fête pour assainir les lieux. Prenant la parole à cette occasion, le préfet de Labé a laissé entendre que cette année, l’anniversaire se célèbrera doublement dans la joie.

« Cette année, l’anniversaire a deux joies. Non seulement pour notre indépendance, mais aussi pour saluer massivement l’arrivée des libérateurs ayant à leur tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Les gens sont sortis massivement, et l’armée et les citoyens pour venir assainir la place des martyrs. », dit-il. Pour lui, cela prouve que tout le monde est content de l’arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. « Il faut reconnaître que notre pays était devenu un véritable enfer pour nous. Il a fallu des hommes qui ont risqué leur vie pour venir libérer la Guinée. C’est cette joie qui est à Labé depuis la nuit du 5 jusqu’à maintenant là. C’est pourquoi vous voyez une telle propreté à la Place des Martyrs », soutient Sylvain Seni Camara.

Poursuivant, le préfet de Labé demande aux citoyens de prendre part à la célébration, ce samedi 2 octobre, de l’an 63 de l’indépendance de la Guinée.

« Pour la journée de demain, j’ai déjà eu un tête-à-tête avec Monsieur le maire. Donc, nous demandons que tout le monde vienne demain pour célébrer cette fête. Et se mettre ensemble pour assainir toute la ville de Labé. C’est ce message-là que je lance à la population », sollicite Sylvain Seni Camara.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

