2 octobre : ‘’c’est une nouvelle renaissance pour la Guinée” (Ismaël Condé)

Le premier vice-maire de la Commune de Matam a, à l’image des maires des différentes communes de Conakry pris part ce samedi 2 Octobre, à la place des Martyrs à Conakry, à la commémoration de la fête de l’indépendance de la Guinée.

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs par le président de la transition, ce responsabilité de la commune de Matam s’est exprimé au micro de notre reporter.

A l’en croire, le 2 octobre, c’est toujours une date exceptionnelle pour les guinéennes et guinéens. Parce que, dira-t-il, cette lutte menée pour la Guinée a été aussi un guide pour l’accession des autres pays à l’indépendance.

« Mais depuis un certain moment, les Guinéens ont commencé àoublier la lutte que la Guinée a menée pour tous les sacrifices que les Guinéens ont fait pour leur accession à l’indépendance. On avait commencé à voir les Guinéens divisés, comme au temps de la colonisation, la liberté bafouée et les dignités mises au sol », regrette t-il

Ismaël Condé croit savoir qu’aujourd’hui, c’est une nouvelle ère et une renaissance pour la Guinée et les Guinéens. Parce que l’armée a pris sa responsabilité pour redonner à son peuple toute sa souveraineté.

« C’est une nouvelle renaissance pour la Guinée et j’ose espérer que cette nouvelle date entamera un nouveau départ pour la Guinée pour l’ensemble du peuple pour qu’en fin, nous assumons pleinement cette indépendance que nous avons tant chérie. »

