Faya du BL : ‘’nous devons nous mobiliser pour sauver la Guinée des griffes et crocs des antidémocrates au pouvoir aujourd’hui’’

A l’occasion de la célébration du 61ème anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance ce 2 octobre, le président du Bloc Libéral (BL) a tenu un discours pour s’adresser à ses compatriotes.

Faya Millimouno, entouré de quelques cadres de son parti, soutient que le lutte contre un changement constitutionnel pour octroyer un pouvoir à vie pour le président Alpha Condé, est le plus grand défi politique de l’histoire postcoloniale de la Guinée

« En ce moment-même, nous connaissons le plus grand défi politique de notre histoire postcoloniale, la pratique de la pseudo-démocratie sous le régime du président Alpha Condé. Cette pseudo démocratie s’exprime par la pression que le régime exerce sur la presse, limitant ainsi la liberté d’expression ; la pratique de la fraude à grande échelle au cours des consultations électorales ; la confiscation du pouvoir dans les mains d’un seul homme, assujettissant ainsi les législatives et le Judiciaire. Cependant, le sabotage de la démocratie trouve sa plus haute expression dans la tentative en cours de changer la Constitution afin d’octroyer un troisième mandat au Président actuel et lui permettre ainsi de se maintenir au pouvoir à vie. Cette manœuvre va en contresens de la pratique de l’alternance de leadership qui est un des fondements sacrés de la démocratie. Nous devons, par conséquence, admettre qu’après 61 ans d’indépendance politique, la République de Guinée va de mal en pis. Et cette funeste réalité s’est accentuée sous le régime du Président Alpha Condé », a dit le leader du BL.

Pour la célébration de cette fête d’indépendance, plusieurs manifestations culturelles sont programmées dans la capitale guinéenne. Pour Faya Millimouno, ce 2 octobre devrait plutôt mobiliser pour ‘’sauver la Guinée des griffes et crocs des antidémocrates au pouvoir aujourd’hui’’.

« Ce 02 octobre 2019 ne doit pas être une occasion de célébration euphorique. Nous devons plutôt nous mobiliser et nous rassembler pour sauver la Guinée des griffes et crocs des antidémocrates au pouvoir aujourd’hui. Partant, au nom du Bloc Libéral, j’exhorte tous les Guinéens démocrates et progressistes à rejoindre le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). C’est ensemble que nous pourrons efficacement et rapidement barrer la route aux fossoyeurs de la Démocratie guinéenne », a dit le leader du BL tout en appelant les Guinéens à déjouer ‘’le coup d’État civil’’ ourdi par le régime d’Alpha Condé et ses acolytes.

« Chaque peuple, comme l’a dit Frantz Fanon, a une mission historique à accomplir. Le peuple de Guinée est en ce moment à la croisée de son chemin politico-historique ; il ne doit rester ni silencieux ni passif. Il doit absolument déjouer activement le coup d’État « civil » ourdi par le régime actuel et ses acolytes. L’heure de la lutte de la démocratie contre la dictature a sonné. L’Afrique et le monde entier nous suivent ; et l’histoire de la Troisième Vague de démocratie, qui a commencé vers la fin des années 1980, nous saura gré », a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39