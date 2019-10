2 octobre : une question à Elhadj Biro Kanté, compagnon de l’indépendance

Mediaguinee : Des gerbes de fleurs seront posées ce 2 octobre à la place des martyrs, vous qui serez de la partie, votre sentiment ?

Elhadj Biro : Bon vous savez, allez se recueillir à la place des martyrs est parfois un acte patriotique, on ne le fait pas pour un homme, on le fait pour se souvenir de ceux qui se sont battus, ceux qui sont morts pour le pays. Il y en a beaucoup, et de tous les côtés. Je vous ai dit tout à l’heure que tous ceux qui sont morts au camp Boiro sont des martyrs, tous ceux qui ont été égorgés le 4 juillet 1985 à Kindia sont des martyrs, les morts de la France. Moi je ne mets pas ça au compte des peulhs, au compte des malinkés, je mets ça au compte de la France. Moi dès que je vois un peulh, je vois un sanakou, la preuve est que moi mes deux premiers garçons sont de femmes peulhs, et une vraie peulh Nènè Gallé Barry de Dalaba, donc je ne peux pas insulter les peulhs devant ces enfants-là, et on ne peut pas insulter les malinkés devant ces enfants-là… Le sentiment que j’ai, donc quand j’irai demain je vais penser d’abord au camarade Sékou Touré, ses compagnons, je penserai à Barry 3, je penserai à Diawandou, le jour qu’on votait le NON ensemble, je vais dire Dieu pardonne les, accueille les dans Ton Saint Paradis. Fais-en sorte que notre jeunesse puisse prendre l’exemple, se souder, être des patrons pour nous continuer. Je demanderai ça à Dieu et je ferai ma fatiha, je partirai. Ça c’est mon devoir. Je ne vais pas pour plaire à Alpha ou pour déplaire à Dalein, non !

Par Maciré Camara