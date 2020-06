2 question à Alpha Oumar Diallo, fondateur du site d’information Vérité224

Seulement en moins de six mois sur la sphère médiatique guinéenne, le site d’informations générales ‘’Vérité224’’ a déjà près de 2 millions de visiteurs. Pour en savoir plus sur ce média en ligne qui ne cesse ces derniers temps de décrocher la primeur de l’information en Guinée dont la récente est l’article sur le vieux qui a fait disparaître le sexe du policier à Koloma, Mediaguinee est allé à la rencontre de son administrateur général, Alpha Oumar Diallo.

Mediaguinee : en seulement 5 mois, votre site d’informations Verite224 a enregistré près de 2 millions de visiteurs. Qu’est-ce qui a facilité ce résultat ?

Je tiens tout d’abord à vous remercier, remercier votre média avec à sa tête mon grand frère Mamadou Savané qui a été là dès le début à soutenir Vérité224.com.

Pour être sincère, il n’y a pas de secret pour faire émerger un site d’informations. Il faut juste se tracer des objectifs et chercher les moyens adéquats pour les atteindre. Pour le cas de www.verite224.com, nous nous sommes fixés une ligne éditoriale qui s’appuie beaucoup sur la neutralité, l’objectivité, le professionnalisme et le sens de responsabilité. Donc, l’administration que je dirige s’est employée pour respecter scrupuleusement cette ligne éditoriale. Autre aspect, c’est le choix des sujets. Nous nous sommes battus pour faire en sorte de traiter tous les domaines et angles qui touchent nos compatriotes de l’intérieur et de l’extérieur. Du coup, la confiance des internautes est vite acquise car nous avons fait de notre mieux pour les satisfaire en termes de sujets d’investigation et des scoops. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, en moins de 6 mois, Verite224 a eu une place primordiale dans la sphère médiatique de la Guinée. Au mois d’avril passé, nous avons franchi la barre d’un million cinq cent mille visiteurs. Aujourd’hui nous nous approchons de la barre de deux millions de lecteurs.

Quelles sont vos ambitions pour les prochaines années ?

Tout d’abord nous voudrons maintenir ce cap de croissance de notre audience. Nous ambitionnons de nous investir davantage sur d’autres thématiques qui touchent beaucoup plus le quotidien des citoyens à la base : les petits commerces des femmes, les cireurs de chaussures, comment vivent nos menuisiers. Nous comptons nous déployer dans les préfectures de l’intérieur du pays pour toucher du doigt nos concitoyens ruraux. L’autre but dans le plus proche avenir c’est d’enrichir notre chaîne YouTube. Vous savez malgré la cherté de l’internet, les Guinéens voudraient voir les vidéos eux-mêmes, c’est plus facile surtout d’informer ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école. Donc, en un mot nous allons maintenir ce cap et viser à relever d’autres défis. Je vous remercie.

Elisa Camara

