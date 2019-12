2020 : la CEDEAO appelle à des élections ''pacifiques, transparentes et crédibles'' dans six Etats dont la Guinée

Dans le communiqué final qui a sanctionné la 56è session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), six Etats de la sous-région dont la Guinée ont été exhortés à créer des ”conditions favorables à la tenue d’élections pacifiques, transparentes et crédibles” en 2020.