22 novembre : Oyé Béavogui revient sur l’échec du débarquement impérialo-portugais…

La République de Guinée a été victime le 22 novembre 1970 d’une agression barbare et lâche, commanditée par l’impérialisme portugais et sa ramification basée au pays du feu Ahmed Sékou Touré.

Ce jour, des mercenaires appuyés par des bateaux, des avions, des vedettes de guerre, ont agressé les frontières maritimes, terrestres, aériennes avant d’envahir par la suite la capitale guinéenne Conakry et les préfectures de Gaoual et de Koundara. 52 ans après, des leaders politiques et responsables du parti PDG-RDA, ont commémoré ladite date ce mardi, 22 novembre 2022 en souvenir des martyrs qui sont tombés au champ de l’immortalité.

À en croire l’honorable Oyé Béavogui, Secrétaire général par intérim du parti, cette célébration est aussi une façon pour eux de relever les contre-vérités qui ont été racontées sur la mémoire du Président Ahmed Sékou Touré.

« Dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin ou qui en tout cas s’inscrivent en lettres au registre de l’histoire marquant de manière particulière au graphique de la difficile évolution humaine des points culminants des sommets qui expriment autant de victoires de l’homme sur lui-même, autant de conquête, de la société sur le milieu naturel qui l’entoure», avait fait mention le feu Président Ahmed Sékou Touré, partant des lignes du discours lu par l’onorable Oyé Béavogui.

Pour cet ancien député, la date du 22 novembre 1970 est sans nul doute un des instants décisifs pour la République de Guinée. Cela s’expliquerait par les préparations des largages de parachutistes dans l’unique objectif de renverser le Parti et le Gouvernement guinéen, la capture, l’humiliation et la mort de son Président Sékou Touré.

« L’armada imperialo-colonialiste portugaise, française, allemande, israélienne et autres a profité des jours les plus difficiles de la fin du mois de ramadan pour perpétrer son agression crapuleuse contre le Peuple croyant de Guinée. Le port autonome de Conakry, la centrale électrique de Tombo, les camps militaires surtout le camp Boiro, la RTG et d’autres points stratégiques de la capitale furent pris sous leurs feux nourris et meurtriers. Des victimes égorgées, fusillées à bout portant, déchiquetées par les grenades jonchaient partout çà et là le long des rues de Conakry», a relaté l’honorable Oyé devant les sympathisants.

Le matin du 22 novembre de la même année vers 9h, la riposte du Peuple s’organisa dès son appel à la nation. Les armes ont été un peu partout distribuées au peuple afin de faire face à l’ennemi.

Les étudiants de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry appuyés d’un seul blindé prirent d’assaut le camp Boiro. Des forces armées venant de Kindia et d’ailleurs délogèrent les mercenaires de tous les points stratégiques de la capitale. Harcelés de toutes parts, les plus féroces d’entre eux furent tués avec parmi eux des dizaines de tireurs d’élites. Ceux qui n’avaient pu fuir par bateau furent capturés ou lapidés par la population.

« Malgré leur déguisement dans les tenues de l’armée guinéenne, ils furent reconnus par le Peuple vigilant de Conakry. Et, beaucoup d’entre eux ne parlaient pas les langues du pays et ne savaient où aller dans la débâcle. Même après avoir saboté la centrale électrique de Tombo et plongé la ville dans les ténèbres, ils passèrent à côté des bâtiments de la Présidence de la République dont tous les feux pourtant étaient allumés», a-t-il rappelé.

Face à cette agression qui a coûté la vie à 500 personnes côté guinéen, l’Afrique entière de façon unanime, a condamné ces actes et proclamé le 22 novembre comme journée de la libération de l’Afrique. C’est dans ce sens que tous les pays ont été invités pour rendre à la Guinée ceux-là qui l’avaient agressée.

Pour clôturer cette célébration après cette première conférence, plusieurs autres activités sont organisées selon les leaders du parti. Ce sont entre autres : le recueillement sur la tombe du camarade Kwamé TOURE, une conférence témoignage, une marche des patriotes, le regard symbolique (…).

Sâa Robert KOUNDOUNO