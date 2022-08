25 août 1958 : 64 ans après, la JRDA explique une date symbole du parcours de la Guinée

Il y a plus exactement 64 ans, du 25 août 1958 à nos jours, que le discours du premier président guinéen avait tenu face au Général De Gaulle. Un discours historique qui allait changer le cours de l’histoire en Guinée.

Pour commémorer cette date historique et rendre ainsi hommage au premier président guinéen, la Jeunesse du Rassemblement démocratique Africain (JRDA), a organisé hier jeudi 25 août une rencontre avec la jeunesse pour débattre et rappeler l’importance de cette date symbolique.

En présence des représentants de certains partis politiques (UDG, AGN) et représentants de la société civile, les représentants du Parti démocratique de Guinée ont rappelé à la jeunesse, l’importance de cette date. Bien que l’histoire au fil des années ait pris différentes tournures, Oyé Béavogui a estimé qu’il était du devoir du PDG de démontrer à la jeunesse guinéenne, comment le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons ont marqué l’histoire de la Guinée et de l’Afrique

» Vous comprendrez qu’aujourd’hui, eu égard à l’intoxication qu’il y a eu en termes de campagne vis-à-vis de la mémoire du président, vis-à-vis de son combat héroïque et historique, il est normal que le PDG prenne ses dispositions afin de pouvoir démontrer à la jeunesse guinéenne, combien de fois le président Ahmed Sékou Touré et tous ses compagnons ont eu à marquer de façon très particulière et très positive l’histoire de la Guinée, de l’Afrique et des peuples opprimés du monde. Et aujourd’hui nous venons marquer la journée du 25 août 1958. Il faut comprendre que le 25 août est une date parmi tant d’autres. Vous avez par exemple le 02 octobre, le 28 septembre. Il faut reconnaître que si on n’avait pas le 25 août il n’y aurait pas eu de 14 septembre qui est la conférence nationale du PDG où nous avons décidé de voter Non au référendum. Et s’il n’y avait pas eu cette conférence nationale, il n’y aurait pas eu la journée du 28 septembre où nous avons voté Non. S’il n’y avait pas eu cette journée du 28 septembre, il n’y aurait pas eu la journée du 02 octobre où nous avons eu notre souveraineté et à la dignité nationale. Donc c’est extrêmement important de le signifier. Mais malheureusement, les régimes qui se sont succédé après les évènements de 1984 jusque maintenant, ont catégoriquement refusé d’enseigner à la jeunesse guinéenne parce que s’ils le faisaient, évidemment ils allaient pouvoir démontrer combien ils ont eu tort de perpétrer ce coup d’Etat contre le peuple héroïque de Guinée, parce que c’était pas contre le président Ahmed Sékou Touré », a-t-il expliqué.

Saluant les efforts des nouvelles autorités quant à la lutte entamée en faveur de la réhabilitation de la mémoire de feu le président Ahmed Sékou Touré, le secrétaire général par intérim du parti invite le colonel Mamadi Doumbouya à poser plus d’actes positifs dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des Guinéens.

« il faut reconnaître, la CRIEF est l’une des grandes réformes et l’une des grandes innovations, parce que tout se joue là. Aujourd’hui on pleure, chacun s’offusque par rapport au manque de soins adéquats, d’hôpitaux, de structures sanitaires, d’écoles tout simplement parce que de l’argent a été débloqué pour construire ces infrastructures et l’argent a été détourné. On n’a pas de route parce que les investissements ont été débloqués et détournés. Donc si aujourd’hui les nouvelles autorités essaient de débloquer la lanterne du peuple militant de Guinée sur la question de notre gestion au sommet de l’État, c’est tout à fait normal que ces différents responsables soient questionnés et qu’ils puissent apporter des éléments de réponse afin de pouvoir élucider le peuple de Guinée quant à leur gestion. Donc aujourd’hui la lutte contre la corruption qui a été amorcée, c’est tout à fait normal et nous leur disons de continuer ce combat, parce que c’est extrêmement important toutes ces choses là, et je pense que leur triomphe et leur victoire dépend de là, tout comme leur échec aussi viendrait de là », a-t-il conseillé.

Pour terminer, Oyé Béavogui appelle la jeunesse guinéenne à se rapprocher fondamentalement de la JRDA et du PDG-RDA en tant que dépositaire de la mémoire idéologique et politique du président Ahmed Sékou Touré.

Maciré Camara