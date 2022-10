28 septembre 2009. Interrogatoire feu Toto: « 3 camions à la résidence du général Lansana Conté avec à leur bord 54 corps »

Inculpé dans les exactions commises au stade du 28 septembre 2009, Mamadouba « Toto » Camara, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile à la prise du pouvoir par le CNDD en 2008 qui a été interrogé avant sa mort le 23 août 2021 a nié toute implication de la police dans le massacre au stade du 28 septembre qui a fait plus de 150 morts selon l’ONU.

Selon l’interrogatoire lu par le greffier audiencier le 28 septembre 2022, à l’ouverture du procès, au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé a la Cour d’Appel de Conakry, l’ancien ministre au moment des faits avait fait savoir qu’à 14 heures il se serait rendu au Camp Almamy Samory où il aurait constaté la présence d’un camion militaire avec à son bord 22 corps. Plus tard à 17 heures il a été Informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de feu Général Lansana Conté avec 54 corps. Ci-dessous l’intégralité de son interrogatoire…

« Mamadouba Camara dit « Toto », ministre de la Sécurité à l’époque des faits déclare n’avoir participé à aucune réunion préparatoire relative au maintien de l’ordre à la veille du 28 septembre.

Il explique qu’entre 6h et 8h, il a été informé par le directeur national des services de police Haba du déroulement d’une manifestation au stade. Il s’est aussitôt rendu au domicile du Premier ministre Kabiné Komara puis il est allé avec lui au Camp Alpha Yaya Diallo, au près de Moussa Dadis Camara qu’ils l’ont essayé de calmer. Il affirme avoir ensuite quitté le camp pour retourner vers la ville. Il aurait en chemin constaté la présence de la police et aurait invité les policiers de ne pas faire usage de la force. Il affirme qu’aucun policier n’a été impliqué dans les violences commises au stade et que ses instructions ont été respectées.

À 14 heures, il se serait rendu au Camp Almamy Samory où il aurait constaté la présence d’un camion militaire avec à son bord 22 corps. Plus tard à 17 heures il a été Informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de feu Général Lansana Conté avec à leur bord 54 corps.

Il déclare cependant ne rien savoir des personnes portées disparues ou de l’existence des fosses communes.

Il a en outre appris que Dadis Camara, Tiègboro, Toumba, Pivi et Abdoulaye Chérif Diaby sont impliqués dans la répression des manifestants »

Transcription: Mamadou Yaya Barry