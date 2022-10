2è jour du procès du 28 septembre : longs débats sur les procédures…

Débuté depuis 10 heures du matin ce mardi, c’est à 20 heures 44 minutes, que le 2è jour du procès des événements du 28 septembre 2009 a pris fin au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry. Avant d’être renvoyé à demain mercredi 05 octobre pour la suite des débats.

L’audience du jour était axéee sur les différentes exceptions soulevées par la défense qui dénonce plusieurs irrégularités dans la procédure qui place leurs clients en détention. Elle réclame également une liberté provisoire pour certains de leurs clients dont l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara et souhaité que le tout soit corrigé par le tribunal avant de commencer les versions des accusés.

Des exceptions auxquelles le ministère public et la partie civile se sont opposées.

A noter qu’ils sont au total 11/12 accusés présents dans le box des accusés dont Moussa Dadis Camara, poursuivis pour des faits présumés « de meurtres, assassinats, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, tortures enlèvement et séquestration, non assistance à personne en dangers, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale de matériels de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ».

Elisa Camara/ Christine Finda Kamano