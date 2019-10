2è journée de mobilisation du FNDC : la circulation est quasi inexistante sur l’axe Sonfonia-cimenterie (vidéo)

Tout en saluant la libération de l'opposant Maurice Kamto et des membres de son parti, Bruxelles évoque une "restriction préoccupante de l'espace politique" et condamne les violences dans les régions anglophones.

La RDC va recourir à un second vaccin afin d‘éradiquer l‘épidémie qui a causé plus de 2.144 morts depuis août 2018. Ce second vaccin est fabriqué par Johnson & Johnson.