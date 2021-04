2ème édition de ‘’After Work Politique’’: la problématique du loyer cher en Guinée au cœur de la rencontre

Ce vendredi 9 avril 2021, s’est tenue la deuxième édition de After Woork Politique, organisée par un groupe de députés de la 9ème législature, au chapiteau du Palais du Peuple, sous le thème “la problématique du loyer cher en Guinée, quel dispositif législatif à adopter pour régler le secteur”.

L’objectif est de créer le contact entre les représentations du peuple et les citoyens sur cette problématique liée à la cherté du logement en Guinée, à travers un panel animé par l’honorable Habib Baldé, le chargé à la communication du CORLEG et les bailleurs…

Cette rencontre a connu la présence de plusieurs députés, dont Aly Kaba, Abdoulaye Kourouma, Deen Touré, Dembo Sylla, le rapporteur de l’Assemblée Nationale, Zenab Camara, Aboubacar Adama Camara mais aussi des représentants des partis politiques et des communes : le RPG, l’UFDG, l’UDIR, l’UDRG, les NFD, le PACT, le PADES, le Chef de file de l’opposition parlementaire, les Mairies de Kaloum, de Matoto de Ratoma, les chefs des quartiers et les démarcheurs,…

L’honorable Habib Baldé de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée Nationale, l’un des initiateurs, donne l’objectif de cette proposition de loi « Le constat est allé de ce que chacun de nous vit quotidiennement, la cherté des loyers, avec cette situation d’anarchie que nous vivons dans ce secteur. C’est raison pour laquelle en tant que parlementaire de faire revivre cette initiative de proposition de loi. Comme vous savez, à la 8ème législature, nous avons pris l’initiative et qui n’a pas abouti. Et à cette 9ème législature, nous avons jugé nécessaire de relancer les choses. L’espoir est permis, parce que nous avons à la tête du parlement guinéen un leadership très fort en la personne de l’honorable Damaro Camara et au-delà de lui, vous avez tous ces jeunes députés de la 9ème législature qui ont plus soif d’être retenus comme des députés qui ont fait des propositions de lois au lieu d’être des députés qui ont adopté des projets de loi. », explique ce parlementaire.

Présent à cette rencontre, Lamine Camara chargé à la communication du collectif pour la réglementation du loyer en République de Guinée (CORLEG), paneliste, a dit toute sa satisfaction de participer à cet échange « Notre combat c’est comment amener l’exécutif et les députés à prendre une loi pour réglementer le secteur. Nous sommes heureux de constater qu’il y a un pas qui est fait puisque les députés censés faire la loi ont déjà un projet. Les prochaines orientations seront de s’accentuer les rencontres avec tous les acteurs concernés. Sur le projet de loi, nous n’avons pas vu les réglementations sur les prix des terrains, parce que avoir un terrain à Conakry tout le monde le sait et si le prix de terrain augmente ça fait partie aussi de l’élévation du prix du loyer. », a-t-il fait remarquer.

Pour finir, l’honorable Abdoulaye Kourouma, présent à cette soirée, invite les gouvernants à s’impliquer. « Je crois que pour la prochaine fois il faut impliquer l’État, pour discuter de ces genres de questions. Vous savez, les locataires ou les bailleurs évoluent dans l’informel en Guinée. Admettons, nous avons 1 million de maisons qui sont en location en Guinée et que l’État prélève 10 mille Gnf comme taxe par maison, ça nous fait 10 milliards de Gnf…Donc si l’État est impliqué ça peut même créer des emplois chez les chefs de quartiers et secteurs pour identifier chaque maison.», a exhorté Abdoulaye Kourouma du RRD

Mamadou Yaya Barry

622266708