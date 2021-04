3 ans de radio Espace Forêt : message et témoignage du directeur général

3 ANS DE RADIO ESPACE FORÊT : MESSAGE ET TÉMOIGNAGE DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Ce 10 avril 2021 marque le 3ème anniversaire du lancement du premier signal de Radio Espace Forêt.

En effet, fin mars 2018, au cours d’une de ses visites à N’zérékoré et face à la demande des jeunes qui avaient soif d’avoir une radio indépendante et qui prend en compte leurs préoccupations, le PDG du groupe Hadafo Médias s’engageait à ouvrir une antenne de Radio Espace en Forêt.

« Dans une semaine, vous aurez Radio Espace chez vous », avait-il promis au cours d’une activité de jeunes pilotée par l’ONG Jeunesse École et Avenir (JEA) dont il était le parrain. Aussitôt, les moyens ont été déployés et le 10 avril 2018, le premier signal est lancé à 10H30 avec Bambo Guirassy à l’animation.

De par cet acte concret, Lamine GUIRASSY venait ainsi de respecter sa promesse vis-à-vis de la population de la forêt et surtout les jeunes. Cette couche qui voit en lui, un modèle de réussite.

Radio Espace Forêt devient alors la quatrième station régionale après Labé, Boké et Kankan avec pour objectif principal, contribuer à la recherche et au maintien de la paix dans une région aussi sensible que N’zérékoré mais aussi et surtout promouvoir l’Etat de droit et la bonne gouvernance. Bref, une radio au service de la communauté.

Le 12 avril, alors qu’en réalité je ne m’attendais à rien car pour moi, les efforts fournis dans le cadre de l’implantation de la radio à N’zérékoré n’était qu’un service rendu à ma ville, je reçois l’appel de M. Oumar Barry, Directeur des Ressources Humaines, à l’époque. Au bout du fil, il me demande de lui envoyer mon adresse e-mail et quelques minutes après, je reçois une note de service me nommant dans les fonctions de Directeur Régional. Je passe ainsi de correspondant à Directeur de radio (le plus jeune d’ailleurs en Guinée, 27 ans à l’époque). Une première aussi dans l’histoire d’Hadafo qu’un Directeur d’une station régionale vienne directement de l’intérieur. J’étais dépassé de joie, mais au fonds je me posais un certain nombre de questions. Pourquoi moi ? Est-ce que j’arriverais à relever ce défi alors que je n’ai aucune expérience dans la gestion d’une radio ?

Les premiers mois furent certes difficiles, mais avec les conseils et les soutiens des uns et des autres nous avons pu nous adapter.

Trois (3) ans, ce n’est pas trois jours. Malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu réaliser des exploits. Aujourd’hui, nous sommes fiers des résultats enregistrés.

• En seulement 2 ans d’existence et malgré la présence d’autres radios, nous avons pu être classés en 2020 en tête des radios les plus suivis dans la région forestière selon le sondage de la Haute Autorité de la Communication (HAC) réalisé par le cabinet Stat View International

• Jaloux de notre indépendance et cela à tous les niveaux, nous avons pu bâtir notre propre siège grâce à la Direction Générale. Ce qui fait de nous, la seule radio privée en Guinée Forestière à être dans ses propres locaux

• Nous avons développé le social au sein de l’entreprise en mettant sur pied une caisse sociale pour venir en appui à nos collègues en situation de bonheur ou de malheur. Et cette solidarité s’étend sur d’autres confrères des médias de la place à qui nous assistons à travers notre association commune “APROMED” (Association des Professionnels de Médias de la Guinée Forestière)

• Nous sommes fiers également de dire que nos employés sont parmi les mieux traités dans le domaine des medias en région. Et ce travail d’amélioration des conditions de vie et de travail de nos employés est un travail continuel

• En dépit du manque d’électricité à N’zérékoré, nous arrivons à faire fonctionner la radio 22H/24

• En dépit également de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, nous arrivons à couvrir nos dépenses sans aucune dette à date. En plus, aucun travailleur n’a été licencié ou n’a vu son salaire réduit comme cela a été le cas ailleurs.

Pour les prochains mois, nous avons en perspective beaucoup d’autres choses notamment l’extension du signal de la radio sur d’autres localités de la région encore non couvertes. La formation du personnel occupe également une place importante dans notre politique de gestion. C’est à ce titre d’ailleurs que nous avons signé récemment un partenariat avec STANDARD ENGLISH CENTER dans le cadre notamment de l’apprentissage de l’anglais et bien d’autres choses.

Et ces acquis n’ont été rendus possibles que grâce à nos partenaires qui nous font confiance tous les jours à cause de la rigueur, le sérieux et la discipline que nous avons imposés comme règle de travail, mais aussi grâce à ces auditeurs infatigables qui font de nous ce que nous sommes. Je tiens à les remercier très sincèrement et surtout de continuer à nous faire confiance.

Je souhaite également profiter de cette occasion pour rendre hommage à ceux qui ont commencé avec nous et qui ne sont plus là malheureusement. Nul ne peut ignorer leur apport dans le développement de Radio Espace Forêt. Et je voudrais remercier aussi et congratuler ceux qui sont avec nous pour l’excellent travail qu’ils accomplissent au quotidien. Ce sont eux les vrais acteurs de notre succès. Malgré les années et plusieurs changements intervenus dans notre milieu, ils ont su résister à l’épreuve du temps.

Je voudrais enfin dire merci à la Direction Générale pour son soutien de tous les jours, au PDG, M. Lamine GUIRASSY et au Coordinateur des régions pour la confiance et les bons conseils. Je n’oublie pas mes collègues Directeurs Régionaux et l’ensemble des collaborateurs du groupe Hadafo Médias.

3 ANS DÉJÀ, ÇA SE FÊTE !

JOYEUX ANNIVERSAIRE !