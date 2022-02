3 bus neufs remis au CNT : « quand il y aura des véhicules individuels, on en parlera » (col. Amara Camara)

Pour faciliter la mobilité des conseillers nationaux de la Transition (CNT), le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a doté 3 bus sortis d’usine, pour un effectif total de 55 places chacun au Conseil National de la Transition. La remise officielle a eu lieu ce lundi, 7 février sur l’esplanade du Palais du Peuple. C’était en présence des conseillers réunis pour la première plénière de cette institution et les membres du CNRD, la junte au pouvoir.



Venu remettre les clés aux conseillers, le Secrétaire Général à la Présidence Colonel Amara Camara a fait savoir que ce geste est une manière pour le Président de la Transition de faciliter le travail des conseillers.

« Nous sommes au palais ce lundi 7 février 2022, conformément aux consignes données par le Président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, Chef de l’État, Chef suprême des armés, pour la remise officielle de ses 3 bus, à monsieur le président du CNT, pour faciliter le travail des conseillers. Mais c’est juste aussi témoigner que le président de la transition veut donner tous les moyens au CNT pour faire le travail de conseiller qui leur a été assignés et ça commence par la mobilité et ce problème est résolu », dit-il.

Sur la question de savoir est-ce que les conseillers seront dotés des véhicules individuels, colonel Amara Camara de répondre : «Aujourd’hui, on a les bus, quand il y aura des véhicules individuels, on en parlera.»



Visiblement très enthousiasmé, le président de Conseil National de Transition Dr Dansa Kourouma a indiqué que c’est un acte hautement significatif qui confirme la volonté du président de la transition à créer toutes les conditions pour une transition réussie avant de rassurer du bon usage de ces engins : « le sérieux, la ponctualité et le respect des principes requièrent un minimum de condition de travail et ces conditions sont entrain d’être réglées par le président de la transition en nous dotant des moyens de déplacement, des bus neuf, sortis d’usine avec tout le confort que vous savez pour nous permettre de venir au travail à temps et ne pas être confrontés à la corvée de l’attente des véhicules de transport en commun. Nous en ferons bon usage, le secrétaire général est avec moi, il prendra toutes les précautions pour que les bus-là soient opérationnels dès demain.»

