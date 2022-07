3 juillet, célébration de la journée sans plastique : la Guinée s’engage !!!

Cette journée instituée en 2010, par Bag Free a pour but de sensibiliser la population et les décideurs aux problèmes urgents qu’engendrent les plastiques.

A l’instar des autres pays du monde, dimanche 3 juillet 2022, la Guinée a célébré la journée internationale sans sacs plastiques au marché Niger de Conakry.

A cette occasion, le ministère de l’Environnement et du développement durable, accompagné de la mairie de Kaloum et d’autres structures, a procédé au ramassage des déchets plastiques et à la sensibilisation de quelques citoyens et des vendeurs se trouvant sur place.

A l’entame de son discours, Mory Fodé Saïdou Traoré, directeur national de l’Assainissement, dira que c’est l’occasion de promouvoir la protection de l’environnement en encourageant des solutions alternatives à l’utilisation des plastiques usagés.

« En ce jour, il s’agit pour chaque citoyenne et citoyen, d’accorder une attention particulière aux nombreux dégâts que l’usage abusif des sachets plastiques cause à notre environnement, au cadre de vie et à la santé. Vous observez des sachets partout, autour de vous, dans les caniveaux, toute chose qui obstrue le passage de l’eau et provoque des inondations dans nos quartiers. La mauvaise utilisation des déchets plastiques entraîne la pollution marin, ce qui du coup affecte dangereusement la reproduction des produits halieutiques pour ne citer que ces quelques exemples. Leurs présences envahissantes, je veux parler des plastiques, sont de plus en plus insupportables et se font sentir partout. Il y a donc urgence de prendre conscience du danger de leur production à grande échelle et de leur utilisation », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il dira aussi que dans le monde, environ 500 milliards de sachets plastiques sont distribués chaque année, et les déchets qui en résultent sont pour la plupart, immédiatement rejetés dans la nature qu’ils polluent pendant des siècles. Il appelle les citoyens à un changement de comportement.

« C’est pourquoi, une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques est en cours de finalisation par pour prendre en compte les produits en fin de vie et des déchets qui en découlent.Elle consistera à réduire la quantité de produits en fin de vie, réutiliser ou recycler les produits ou certaines de leurs parties qui deviendront des déchets.Par ailleurs, la République de Guinée participe activement à toutes les conventions et à tous les protocoles liées à la gestion des plastiques et leurs dérivés notamment la convention de STOCKHOLM sur les polluants organiques persistants, la convention de BALE sur le mouvement transfrontalier des déchets dangereux et la convention de ROTTERDAM. Aussi, un projet de Décret portant réglementation de la gestion des emballages et sachets plastiques et des produits générateurs de déchets plastiques est en cours de validation.C’est donc le moment et le lieu de lancer un appel solennel à toutes les composantes impliquées dans la collecte et la valorisation des déchets plastiques.Cette journée nous rappelle à revoir nos comportements dans la gestion des déchets plastiques. C’est pourquoi, je voudrais au nom de Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, adresser mes sincères remerciements et de reconnaissances aux autorités administratives et à toute la population entière pour les sacrifices et les efforts consentis pour la réussite de cette cérémonie. », a-t-i indiqué.

Selon Abdoulaye Sylla, vice-maire de Kaloum, une direction de l’assainissement est déjà mise en place dans sa commune, il promet donc de s’impliquer dans cette lutte. « Comme ils sont venus vers nous, en tant que représentant de la population, il faudrait que nous soyons devant pour sensibiliser nos citoyens à bien utiliser les déchets. Parce qu’il y a des structures qui en ont bésoin. Déjà au niveau de la mairie de Kaloum, nous avons mis en place la direction de l’assainissement, on sensibilise les ménages ça c’est pour pouvoir décanter les ordures mais aussi les propriétaires des usines d’accompagner les structures qui valorisent les plastiques. C’est la politique que nous avons mise en place pour accompagner cette journée sans plastique », a indiqué le vice-maire de Kaloum.

Pour Barry Mamadou, Cordinateur des opérations de la société Djaplastique, le déchet plastique est un véritable casse-tête s’il n’est pas recyclé. « Le plastique il est fabriqué en une seconde utilisé en 20mn mais il va polluer la planète pendant 450ans. Et sa gestion constitue une problématique pour tous gouvernements du monde. C’est vraiment un casse-tête. Et c’est un problème à la fois difficile et complexe parce que la population n’a pas la notion de tri sélectif. Et il y a certaines ordures qu’on ne peut recycler, qu’on ne peut pas valoriser. Nous avons participé à cette journée ,pour sensibiliser les populations afin qu’elles évitent de mélanger les déchets. Pour certains, c’est des ordures, mais pour nous c’est de la richesse. Parce qu’à travers ces déchets là, nous parvenons à fabriquer beaucoup d’articles tels que des sceaux, des poubelles, et même des sacs », a-t-il indiqué.

Pour terminer, a au nom de la Ministre, il a rassuré que le département de l’Environnement, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers y compris les sectoriels, veillera strictement à l’amélioration de la qualité du cadre de vie de nos populations.

