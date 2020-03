3 magasins et un atelier de couture partis en fumée à Dixinn-rail : un court-circuit serait à l’origine

Au petit matin de ce vendredi, 20 mars, c’est 3 magasins et un atelier de couture et leurs contenus qui sont partis en fumée, à Dixinn-rail au niveau de l’autoroute, à l’opposée du marché Madina.

Selon les victimes, c’est un court-circuit qui est à l’origine de cet incendie qui a causé d’énormes dégâts matériels.

” C’est un court-circuit qui est à ‘origine de cet incendie. C’est vers 5 heures du matin que nous avons été informés que nos magasins ont pris feu. Ce sont 3 magasins et un atelier de couture. Et dans ces magasins il y avait des malle-cantines, des frigos contenant d’eaux minérales que des femmes venaient acheter avec nous. Des rouleaux de tapis, des rouleaux de tissus et autres matériels. Aussi des machines à coudre, des tissus et pagnes cousus et non cousus . Il y’avait aussi un magasin qui contenait des poissons fumés appelés” Konkoé” et des fûts contenant des crevettes “, a raconté, Sidibé Mamadou Bhoye, l’une des victimes.

Inquiète de la situation, l’une des propriétaires du magasin qui contenait des poissons fumés “konkoé “et crevettes, Mariama Camara n’a pas manqué de lancer un cri de cœur à l’endroit des autorités : “nous avons perdu plus de 10 millions, tout le monde sait à quel point le poisson Konkoé est cher. on avait beaucoup de futs contenant des crevettes. Il faut que l’Etat nous viennent en aide, nos maris ne travaillent pas, c’est nous qui prenons nos familles en charge”.

Elisa Camara

