3 Mai- La HAC remet les premières cartes de presse, toute la cérémonie en vidéo

Lundi 3 mai 2021, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a mis à profit la Journée mondiale de la liberté de la presse, pour procéder à la délivrance des cartes professionnelles des journalistes.

Le 8 janvier dernier, le président de la Haute Autorité de la Communication procédait à la mise en place d’une commission de délivrance de la carte professionnelle pour l’exercice 2021-2023. Cette commission est dirigée par le commissaire Amadou Touré et composée de la HAC, de 10 Représentants des organisations professionnelles des médias et de 2 représentants du ministère de l’Information et de la Communication.

Selon Boubacar Yacine Diallo, son institution a enregistré 4000 postulants. « Nombre total de postulants : 4000; Nombre total de postulants enrôlés: 2400; Nombre total de dossiers dépouillés et analysés: 2324; Nombre de dossiers jugés acceptables: 1686; Nombre de dossiers jugés irrecevables: 638. Ces chiffres concernent plus de 42 radios, télévisions ou groupes audiovisuels, 16 journaux et 36 sites web du secteur privé. Au niveau des médias de service public sont concernés la RTG Koloma et la RTG Boulbinet avec les correspondants à I’intérieur; I’Agence Guinéenne de Presse (AGP) et son réseau de correspondant à I’ intérieur du pays; la Radio rurale de Guinée et ses antennes régionales et locales dans les 33 préfectures; le Quotidien national HOROYA; la Radio parlementaire; les Bureaux de Presse de la Présidence de la République et de I’Armée » », a-t-il expliqué. Ajoutant qu’« au même moment, il a été procédé au renouvellement de l’accréditation et à la validation de nouvelles accréditations au profit de 14 correspondants de la presse étrangère ».

S’exprimant au nom des associations de presse, Aboubacar Camara, président de l’URTELGUI, a rappelé l’importance de cette carte pour les médias.

« Pour nous, la carte professionnelle de presse est d’abord un signe de reconnaissance, un lien symbolique, gage de crédibilité et une adhésion au code déontologique de la presse. Elle est une identité professionnelle qui permet aux journalistes professionnels de prouver son activité, d’accéder plus facilement à des lieux qui lui permettent d’obtenir les informations. C’est le lieu et le moment pour nous d’interpeler la HAC, afin qu’elle s’investisse davantage dans la sensibilisation des pouvoirs publics, pour le respect strict du travail du détenteur légal de la carte professionnelle de presse », dira-t-il.

Au nom du gouvernement, Tibou Kamara a exprimé la volonté du Président de la République à faire de la presse guinéenne un métier d’épanouissement.

« La Presse, dans notre pays, a connu un long chemin, parsemé d’embûches, mais un chemin dont chacun de nous peut être légitimement fier. Je voudrais saluer la mémoire de ceux d’entre nous qui ont participé à ce combat héroïque pour la liberté de la presse et l’indépendance des journalistes dans notre pays, et qui malheureusement ne sont pas parmi nous aujourd’hui. Je voudrais modestement vous demander d’observer une minute de silence en leur mémoire (…). Le journaliste est un homme persévérant, clairvoyant, jalousement attaché à sa liberté et à son indépendance. Et c’est tant mieux pour la presse et c’est tant mieux pour la vitalité de notre démocratie dont la liberté d’expression est une des composantes fondamentales. Monsieur le ministre de la Communication, je vous engage au nom du gouvernement à relancer une idée très chère du Président de la République qui était celle d’organiser les Etats généraux de la presse guinéenne. Je pense que l’âge de la maturité a sonné pour la presse guinéenne. Mais il est extrêmement important que dans un cadre de concertation et d’échanges que nous puissions sans complaisance, en toute liberté de conscience et de responsabilité, mesurer le chemin parcouru, regarder en face les difficultés et les opportunités ainsi d’ailleurs que les défis de cette presse. Mais il faut être honnête, le président de la HAC l’a souligné, nous souhaitons un sursaut au sein de la presse qui a commencé par délivrer des cartes professionnelles mais le plus grand sursaut qui est attendu de la presse, est de faire en sorte que ceux qui ont vocation à exercer le métier puissent s’épanouir », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Ci-dessous, les grands moments de la cérémonie…

Maciré Camara