30 employés du Consortium SMB-Winning vont bénéficier d’une formation de 3 mois en Chine

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont publié un communiqué conjoint dans lequel Paris, Berlin et Londres condamnent "ces développements qui risquent de provoquer un conflit aux conséquences imprévisibles."

Sans forcer, le Sénégal s'est imposé 2-0 contre la Tanzanie. Peu après, l’Algérie a réalisé le même score face au Kenya. Dans trois jours ces deux équipes qui occupent la tête de poule C vont se rencontrer.

140.000 personnes ont dû fuir Minembwe. Dans cette région de RDC, des combats opposent des groupes armés locaux aux FARDC. Et peut-être des milices rwandaises et burundaises, qui pourraient faire s'étendre les violences.

A quelques semaines des examens qui se dérouleront en juillet, élèves et professeurs s'efforcent de rattraper le temps perdu à cause des grèves à répétition qui ont, une nouvelle fois, perturbé l'année scolaire.

Huit ans après le printemps arabe de 2011, deux pays, l’Algérie et le Soudan, se battent pour réussir leur mue politique et démocratique. L'armée détient encore le pouvoir et les contestataires sont frustrés.