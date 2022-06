30 millions $ de DTS au COCAN, prix de la bauxite, mise en place des raffineries, les grandes décisions du conseil des ministres…

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 09 juin 2022 de 10H à 12H, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

II. COMMUNICATIONS

III. DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS

IV. DIVERS

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION.

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État a orienté son message de ce jeudi 09 juin 2022 autour de quatre (4) points : la mise en place du prix de référence de la bauxite ; le chronogramme pour la mise en place des raffineries ; la création de la Coentreprise entre la Guinée, Rio Tinto Simfer et WCS ; et enfin l’organisation de la CAN 2025.

1.Concernant la fixation du prix de référence de la bauxite, le Président de la Transition a informé le Conseil que les conclusions de la mission du FMI ont permis d’illustrer que des progrès sont en train d’être faits dans l’amélioration des recettes minières.

Il a déploré l’inégalité du prix de la bauxite dans les différentes sociétés comme si nous n’étions pas dans le même pays.

Le Président a ensuite ordonné aux départements des mines, du budget et des finances de se pencher sur le cours mondial de la bauxite et de soumettre au Premier ministre le 15 juin le rapport pour examen avant transmission par celui-ci le vendredi 17 juin 2022 du projet d’arrêté conjoint fixant le prix de référence de la bauxite.

2. S’agissant du chronogramme pour la mise en place des raffineries, le Président de la Transition a informé les membres du gouvernement qu’à l’issue de sa rencontre avec le secteur minier sur le sujet de l’application des conventions de base relatives à la réalisation des raffineries, un moratoire a été donné pour lui faire parvenir le chronogramme.

A ce jour, il a été constaté, qu’aucune société ne s’est exécutée. En conséquence, le Président de la Transition a instruit au ministre des Mines et de la Géologie de signifier aux sociétés concernées qu’à compter de la réception du courrier qui leur sera transmis, qu’elles disposent d’un délai de 10 jours, pour faire parvenir leur chronogramme.

3. Sur la création de la Co-entreprise (Simandou), le Président a expliqué qu’en vue de matérialiser l’application de l’Accord-cadre du 25 mars 2022 signé entre l’État guinéen, Rio Tinto Simfer et WCS, qu’un Comité Stratégique de suivi du Projet Simandou a été créé.

A cet effet, il a informé le Conseil que demain vendredi 10 juin 2022 sous sa présidence, qu’une réunion de haut niveau est prévue entre l’Etat et ses partenaires, dont l’objectif est de finaliser et de donner de la substance à la co-entreprise en application de cet Accord-Cadre.

Le Chef de l’État a rappelé que tout manquement à l’atteinte de cet objectif exposera la ou les entreprises à la prise de décisions conformément à cet Accord-Cadre.

4. Enfin sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en Guinée et la visite d’inspection de la CAF dans notre pays du 10 au 15 juin 2022, le Président de la Transition a instruit le Premier Ministre, le ministre des Sports et le Comité d’organisation de lui faire parvenir dans un bref délai les modes de financement et les mécanismes qui accompagnent le dit projet. Il a demandé d’affecter immédiatement 30 millions de dollars de DTS au COCAN pour démarrer les projets d’infrastructures.

II. COMMUNICATIONS

Le Premier ministre a tout d’abord félicité les membres du gouvernement pour les efforts fournis dans la réussite de l’immersion gouvernementale dont l’objectif est de se rapprocher davantage de nos populations.

Le Chef du Gouvernement a rappelé que le défi est de sortir du processus d’immersion avec des propositions concrètes pour chaque préfecture visitée. Ces propositions seront compilées immédiatement après l’étape de Kindia. Le Premier Ministre a demandé aux membres du Gouvernement de préparer chacun trois (3) actions importantes, concrètes et réalisables d’ici la fin d’année.

Le Premier Ministre a félicité le Ministre du Budget pour la qualité de son rapport trimestriel relatif à l’exécution budgétaire et salué cet exercice de transparence budgétaire prônée par le CNRD et le gouvernement.

Le Chef du Gouvernement a invité les ministres du Budget et des Mines a présenté un rapport détaillé sur les recettes minières actuelles et les perspectives / projections des 3 prochaines années. Ce rapport doit être soumis d’ici le 30 juin 2022.

Pour terminer le Premier ministre a invité les membres du Gouvernement à travailler sans relâche pour la préservation de la paix et la quiétude sociale dans le pays.

La ministre de la Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérable a fait une communication relative à la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme. Elle a rappelé que le 13 juin de chaque année est proclamée par les Nations Unies, Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme. Après avoir soulevé les difficultés auxquelles les Albinos sont confrontés dans la société guinéenne, elle a informé le Conseil que son Département, en collaboration avec les organisations de protection des Personnes atteintes d’albinisme souhaite célébrer l’évènement sous le Thème national « Familles et protection des enfants atteints d’albinisme ».

Le ministre du Travail et de la Fonction Publique a fait une communication relative à la Révision des Décrets sur les Fêtes Légales et les Horaires de Travail. Il a indiqué que sa communication porte sur la nécessité d’actualiser le Décret D/95/250/PRG/SGG du 1er Août 1995 concernant les fêtes légales, chômées et payées en République de Guinée et du Décret N°092/028/PRG/SGG du 25 Janvier 1992 fixant les horaires de travail en République de Guinée.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication relative à la Mission d’Inspection de la Confédération Africaine de Football (CAF).

La ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime a fait une communication relative aux mesures à prendre pour Réduire l’Impact du Repos Biologique sur le Panier de la Ménagère. Elle a indiqué que son département procédera à la fermeture saisonnière de toutes les pêcheries à l’intérieur de la zone en deçà des 60 miles marins à partir de la ligne de base à l’exception de la pêche artisanale traditionnelle et motorisée pour une durée de deux (2) mois conformément aux mesures de conservation des ressources halieutiques.

Le ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a fait le point sur un certain nombre de projets concourants à l’électrification de notre pays.

III. DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS

Les recommandations formulées dans les communications des cinq ministres ont été globalement validées par le Conseil.

Suite à la communication de la ministre de la Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, le Conseil a donné son accord pour la célébration de la journée de sensibilisation à l’albinisme. Il a toutefois demandé à la ministre de s’assurer que les ressources budgétaires sont disponibles avant de valider les engagements financiers proposés.

Suite à la communication du ministre du Travail et de la Fonction Publique,

le Conseil a recommandé d’approfondir la réflexion en impliquant l’ensemble des départements, le Secrétariat Général du Gouvernement, le Secteur Privé et les Syndicats.

Concernant la communication du ministre de la Jeunesse et des Sports, le Conseil a recommandé au comité restreint déjà constitué, de réfléchir sur le dossier COCAN et faire des propositions concrètes. Le comité est composé des Ministres en charge des Sports, des Finances, du Budget, de la Communication, des Infrastructures, de l’Énergie, de la Sécurité, de l’Urbanisme, de la Culture, du Secrétaire général de la Présidence et du Directeur de Cabinet de la Présidence.

Suite à la communication de la ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime, le conseil a confirmé le repos biologique et interdit la réexportation pendant cette période avant d’inviter les ministres de la Pêche, du Budget et du Commerce à prendre des mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement du marché en produits halieutiques.

Après la communication du ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : le Conseil a recommandé au ministre de :

– Organiser un séminaire spécifique sur l’énergie, pour discuter du sujet en profondeur

– Préparer une note technique sur les projets de barrages Fomi et Koukoutamba, assortie de propositions concrètes à soumettre au Premier ministre

– Présenter les dates de début et de fin de réalisation de tous les projets du secteur de l’énergie à soumettre également au Premier ministre

– Créer une agence des énergies renouvelables.

IV. DIVERS

Dans les divers, le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation a réitéré ces remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la Transition au Monsieur le Premier Ministre et à tous les membres du Gouvernement pour la réussite du lancement des épreuves des examens nationaux. Le Ministre a particulièrement remercié le Président de la République pour la majoration des primes des surveillants et le Premier Ministre ainsi que le Ministre du Budget pour leur soutien.

Le Secrétaire Général des Affaires religieuses a informé le Conseil de l’état d’avancement du programme d’organisation du pèlerinage à la Mecque. Il a également apporté une précision importante relative à l’âge limite qui est de 65 ans. Il a par la même occasion sollicité l’appui des services de sécurité dans le but de renforcer le dispositif sécuritaire pour une facilitation des procédures d’accès et d’enregistrement des pèlerins.

Sur le même sujet relatif au pèlerinage à la Mecque, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a rappelé au Conseil l’implication active de son département dans la fourniture correcte des services de santé avant, pendant et après le pèlerinage.

𝐋𝐚𝐛𝐞, 𝐥𝐞 𝟎𝟗 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐.

𝐎𝐮𝐬𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐆𝐚𝐨𝐮𝐚𝐥 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞, 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐞-𝐏𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement.