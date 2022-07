36 milliards gnf: Wright demande de poursuivre les ex-ministres Mory Doumbouya, Ismaël Dioubaté, Mamady Camara et aussi Richard Kamano

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l’Homme Alphonse Charles Wright a, dans un courrier dont Mediaguinee détient copie, instruit ce lundi 25 juillet le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre l’ancien ministre de la Justice Garde des Sceaux Mory DOUMBOUYA, Richard KAMANO, ex-Directeur général du Budget; Fransady CONDE, ancien DAF du Ministère de la Justice Droits de l’Homme et actuel DAF de la Cour des Comptes, Ismaël Dioubaté, ex-ministre du Budget; Mamady CAMARA, ex-ministre des l’Economie et des Finances pour des f »aits présumés de détournement de deniers publics, corruption et complicité » portant sur 36 milliards gnf.

Mamadou Yaya Barry