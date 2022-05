39 mois de transition : « c’était prévisible, il faut qu’on évite les erreurs du passé (Faya Millimouno, BL)

Après plus de sept mois d’attente, le CNRD a brisé le silence le samedi dernier pour proposer une durée de 39 mois. Ce qui a aussitôt fait réagir les acteurs sociopolitiques du pays.

Joint au téléphone par la rédaction de Mediaguinée, le président du Bloc libéral, Dr Faya Lansana Millimouno, soutient qu’au-delà des élections, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a de nombreux problèmes à résoudre avant de céder le fauteuil présidentiel.

« Ce délai ne peut être qu’acceptable par le Bloc Libéral, parce que dès le début, j’ai proposé la même période (30 mois) à travers la coalition que je coordonne, la CPR. Donc, je ne pourrai qu’accepter et accompagner positivement la junte à donner une institution et une situation dignes de nom », a-t-il indiqué.

Sur la question de la concertation du peuple, le président du Bloc libéral reste convaincu que c’est une période qui est acceptée par le peuple afin d’éviter les erreurs du passé. « Compte ténu de l’évolution de la population, il faut faire un recensement de la population et de l’habitat, trouver un identifiant pour chaque électeur, revoir la constitution et tout ce qui va avec. Nous voulons tous une évolution de la Guinée, c’est pourquoi jusque là il n’y a pas de manifestation, non plus de bruit », a ajouté le président du BL.

Selon Dr Faya Millimouno, il faudrait qu’on accepte parce que le plus grand des soucis guinéens, c’est de passer par les moyens fiables profitables à tous et que c’est la perception que le CNRD nous donne. « Ceux qui parlent de 1 ou 2 ans, qu’ils comprennent que le chemin est long. Donc, il faut qu’on évite de tomber dans les mêmes problèmes que la transition passée », a conclu le président du Bloc libéral, Dr Faya Millimouno.

Mariame Mayi Cissé