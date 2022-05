C’est lors de son assemblée générale tenue ce samedi à son siège que l’Union des forces Républicaines (UFR) a réitéré son engagement à maintenir sa proposition de 15 mois de transition.

Le secrétaire exécutif du parti, Saïkou Yaya Barry, a dit ceci : « le CNRD est sur un terrain politique, ça c’est un autre milieu politique. Ils sont en train de jouer dans notre terrain, ils ne connaissent pas ça. Qu’ils arrêtent. La récréation est terminée. Il faut terminer avec la transition, laissé les politiques faire leur travail. Installez avec nous les institutions constitutionnelles et vous allez vous occuper de la protection civile des citoyens. C’est ça votre travail ». Et de poursuivre en ces termes: « je vous préviens, c’est un conseil. La récréation est terminée. Au lendemain, c’est pour vous mettre dans le problème parce qu’aujourd’hui vous êtes dans la jouissance, dans l’extase du pouvoir, dans la puissance des biens de l’Etat pensant que les manigances et combines peuvent vous mener à une destination. Ça sera compliqué pour vous, vous le regretterez mais il sera trop tard. »

Plus loin, le secrétaire exécutif du parti accuse le CNRD d’être sous l’emprise d’un groupe qui le conseille très mal. Ce qui expliquerait les 39 mois et une façon pour la junte de se maintenir au pouvoir. « Il y a des petites personnes autour de lui qui te font penser que tu peux tout faire parce qu’elles tirent profit de ta personne, du CNRD. Chose qui est habituelle chez elles », martèle-t-il.

Pour finir, il dira ceci : « notre constitution nous permet d’organiser les élections même en 90 jours. Donc arrêtez de jouer avec les Guinéens. Si vous jouez avec le peuple, je vous promets, vous le regretterez. Et je vous informe qu’avec ou sans votre accord, nous sortirons et nous défendrons nos droits. Ce n’est pas une demande, c’est juste une information. »

Mariame Mayi Cissé