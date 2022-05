Depuis l’annonce faite par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour proposer 39 mois comme durée de la transition, les commentaires vont bon train et le sujet divise aussi bien les acteurs sociopolitiques guinéens que les citoyens lambda.



Interrogé par notre rédaction hier lundi 2 mai, le président de la Coalition des Acteurs pour une Transition Réussie (CATRE), une plate-forme de la société civile, dira que sa vocation principale est la réussite de la Transition, qui permettra à la Guinée d’avoir des institutions fortes et indépendantes.

« Nous pensons que cette durée est raisonnable. La durée d’une Transition dépend de son contenu; autrement dit les actions qui doivent être menées pendant la Transition. Nous devons nous poser une question, quelle Transition voulons-nous dans notre pays ? Une Transition pour la Réfondation de l’Etat aboutissant aux élections libres et transparentes ou une Transition bâclée aboutissant aux élections dont les résultats seront contestés. La réponse est

claire », a martelé Mamoudou Dioumessy



Poursuivant, cet acteur de la société civile croit que la CEDEAO est dans son rôle de forcer la main à ses pays membres pour un retour à l’ordre constitutionnel. « Brandir des menaces contre des pays qui traversent des situations exceptionnelles pour leur retour rapide à l’ordre constitutionnel est un principe de l’organisation. Mais la CATRE estime qu’il faut prendre en compte les réalités du pays, les aspirations du peuple qui ne sont rien d’autre que: recoudre le tissu social, lutter contre la fraude et la corruption et enfin doter le pays d’institutions fortes et indépendantes. S’il y a sanctions, c’est

le bas peuple qui sera la première victime. Notre pays, en cette phase de transition, a plutôt besoin d’accompagnement et de soutien de toutes les organisations continentales et internationales pour sortir de cette situation exceptionnelle », dira Mamoudou Dioumessy.



Pour finir, M. Dioumessy s’engage et invite les Guinéens, qui qu’ils soient, à travailler à la beauté de la Guinée. « Le véritable défi de notre pays, c’est de créer une communauté nationale débarrassée de l’ethnocentrisme et du népotisme », a-t-il conclu.



