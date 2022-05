39 mois de transition : « si c’est pour mettre la Guinée sur les rails, je suis d’accord », (Ibrahima Sory Camara du parti ULD)

Au cours du point de presse qu’il a animé ce samedi 7 mai 2022, à sa descente d’avion après un long séjour à l’étranger, le président du parti l’unité et la liberté pour le développement (ULD) s’est prononcé sur certains sujets d’actualité dont entre autres le chronogramme proposé par le CNRD, la récupération des domaines de l’Etat et l’emprisonnement de certains anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé pour des faits présumés de détournement de deniers publics.

D’entrée, il (Ibrahima Sory Camara) a tout d’abord indiqué que « c’est toujours un plaisir de se retourner chez soi surtout quand on est engagé politiquement. Il était important pour moi de se retourner et continuer le combat avec les frères. »

Depuis quelques jours, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a, dans une adresse à la Nation proposé un chronogramme de 39 mois pour la transition. Selon le patron de l’ULD (Ibrahima Sory Camara), le problème ce n’est pas les 39 mois.

« Nous sommes tous conscients de la situation sociopolitique et économique de notre pays. Alors, s’il faut nécessairement les 39 mois pour essayer de gérer toute la situation qu’il faut pour mettre la Guinée sur les rails, moi je suis d’accord pour les 39 mois… »

S’exprimant sur la question de la récupération des domaines de l’Etat entamée par le CNRD, il est catégorique : « s’il s’agit de récupérer ce qui appartient à l’Etat, je suis parfaitement d’accord », précise-t-il.

Concernant l’emprisonnement de certains anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé pour des faits présumés de détournement de deniers publics, il a tenu à préciser : « Il faut qu’il ait d’abord une prise de conscience si nous voulons un Etat de droit. Nous sommes tous conscients des conséquences de ce crime économique que la Guinée subit depuis longtemps et il y a jamais eu de justice. Alors, si le CNRD s’engage à lutter contre ça, moi je ne peux que me réjouir. Je suis vraiment peiné pour la famille de tous ceux qui sont concernés et tous ceux qui sont dans cette situation. Mais la loi reste la loi et c’est dans l’intérêt de toute la nation guinéenne », explique-t-il.

Youssouf Keita

