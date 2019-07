3è édition de la nuit du Pôda : les organisateurs promettent un spectacle haut de gamme  

Après deux éditions qui ont connu un grand succès, les organisateurs de la nuit du pôda réunis dans la structure »Vision Pub » ont, au cours d’une conférence de presse, annoncé mercredi la tenue de la troisième édition le 4 octobre prochain. La rencontre qui s’est déroulée dans l’enceinte du complexe Belvédère de Dixinn, a connu la présence de plusieurs hommes de médias et artistes œuvrant pour la promotion de la musique pastorale.

Pour cette autre édition, plusieurs changements sont à noter. De l’enregistrement d’un son collectif pour la promotion de l’événement, jusqu’au projet d’organisation d’un festival de pôda en Moyenne Guinée avec la participation des pays de la sous-région.

»La particularité de cette troisième édition, c’est l’innovation en terme de promotion au tour de la communication. Parce que, lors de la première édition, nous avons fait une communication pas trop structurée. Donc, à la deuxième édition, nous avons commencé à structurer cette communication et nous la mettons en pratique pour cette troisième édition. Avant même le mois saint de ramadan, nous avons commencé la communication digitale sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd’hui, nous lançons cette communication sonore parce que nous avons travaillé sur un son de promotion qui va servir de levier pour les animateurs et pour tous ceux qui veulent consommer ce rythme musical qui est le Pôda. C’est une façon pour nous d’attirer les uns et les autres sur les faisabilités de la nuit du Pôda à travers cette chanson. Le jour du concert, il y aura un contenu plaisant parce que nous sommes en train de travailler avec les artistes sur comment rendre le contenu du spectacle beaucoup plus joli et beau à voir », a dit Salim Souaré, le directeur de la structure organisatrice.

Contrairement à l’édition précédente, cette troisième a pour tête d’affiche la chanteuse Kadiatou Lélouma qui, selon les organisateurs, a montré ses preuves lors de la deuxième édition.

Le directeur général est ensuite revenu sur les critères de choix en ces termes : »Le choix n’est pas fortuit. Nous avons une équipe sur le terrain pour demander l’avis des uns et des autres surtout, les consommateurs de Pôda et les clients fidèles de la nuit du Pôda. Nous partons vers eux pour leur demander les têtes d’affiche qu’ils préfèrent sur scène au cours de cette troisième édition. Le coup de cœur de la maison pour cette édition, c’est Kadiatou Lélouma qui a participé à la deuxième édition. Elle a séduit son public, elle a été très sérieuse et laborieuse et elle nous a prouvé que le concept de la nuit du pôda est un concept qu’elle aime. Et, c’est pourquoi, on a décidé de la faire revenir pour cette troisième édition », a-t-il indiqué. Ajoutant que »cette troisième édition sera la meilleure ».

La très belle rencontre culturelle s’est clôturée par la prestation des artistes présents, qui ont promis à leur tour, un spectacle de taille.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57