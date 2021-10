3è édition du “Digitalk” d’Orange Guinée sous le thème ‘’l’identité numérique, de quoi parle-t-on ?’’

La société de téléphonie mobile Orange Guinée a tenu ce samedi, 9 octobre 2021 le troisième édition de son initiative «Digitalk». Cet évènement qui s’est tenu dans un réceptif hôtelier de la place a réuni dans un panel quelques acteurs de l’écosystème digital en Guinée.

Selon Mohamed Lamine Keita, Chef de la Division Communication institutionnelle chez Orange Guinée, « le Digitalk, c’est un événement que nous avons voulu mettre en place côté Orange Guinée pour aborder des thématiques qui sont liées au numérique. Vous savez que tout le monde utilise internet. Mais tout le monde n’est pas au courant de tous les risques liés à cette utilisation et de toutes les opportunités qu’on peut tirer de cette utilisation. C’est pourquoi, il est important pour nous de mettre à la disposition de tous, à travers des experts expliquer ces opportunités, les risques et comment est-ce qu’ils peuvent se prémunir de certaines activités à risque », dira-t-il.





Poursuivant, il dira qu’ils l’organisent au moins deux fois dans l’année. « On a commencé en 2019. A cause de Covid-19, il y a eu quelques restrictions qui nous ont amené à réduire le rythme. On l’a fait en début d’année 2021. Nous le faisons en fin d’année 2021. L’année prochaine également il y aura plusieurs rencontres du genre avec différentes parties prenantes autour du numérique et de l’utilisation des enjeux et des opportunités pour pouvoir aider les gens. On l’a entendu tout à l’heure, l’expert en cyber-sécurité disait qu’il n y a pas beaucoup de compétences en la matière. Alors qu’on a des centaines de milliers de jeunes qui se plaignent d’un problème d’emploi. Pourquoi ne pas s’orienter vers ces filières? Pour ne pas déjà au niveau de l’Etat créer des départements où des jeunes pourraient aller se former pour créer des armées de cyber défense comme cela a été mentionné. Nous, c’est de ce genre d’opportunités qu’on a envie de faire protéger aux gens pour que chacun puisse trouver son compte. »

Plus loin,il fera savoir que la délocalisation de cet évènement fait parti parmi leurs projets. « Organiser ce genre d’événements à l’intérieur du pays fait parti de nos projets. C’est la situation sanitaire qui nous a réduits dans notre projet initial… »

Youssouf Keita