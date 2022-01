3è édition du SIHACO : une édition fort prometteuse

Le SIHACO, après deux éditions saluées par les professionnels du BTP, revient avec un programme riche et des innovations majeures afin d’offrir aux participants, la plus grande plateforme d’échanges et de partenariats, dans la sous – région Ouest Africaine.

La 3ème édition du SIHACO, s’annonce sous de bons auspices. Tous les indices augurent d’une session réussie tant au niveau de l’organisation que de la participation étrangère. L’on s’attend à ce que des Exposants, des Experts, des Architectes, des Ministres, des Hauts Responsables, des Représentants de Structures Professionnelles et d’Institutions de 30 pays débarquent à Conakry qui se transformera, 5 jours durant, en une véritable vitrine mondiale des BTP.

250 rencontres de partenariat G2B et B2B sont programmées lors de cette édition et de ses différentes manifestations parallèles. Celles-ci consistent, notamment, en des Journées-Pays, des Forums (Economique – Scientifique – Entrepreneuriat) et d’un Concours de créativité (Urbanisme – Architecture – Ingénierie).

La 3ème édition du Salon sera, également, marquée par la présentation de mégaprojets prêts à être réalisés en République de Guinée en présence d’Institutions de financement et de bailleurs de fonds internationaux.

Toutefois, le degré de réussite et d’efficacité du SIHACO restent tributaires de l’implication des grands acteurs du secteur privé et des pouvoirs publics.