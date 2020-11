3è mandat : Embaló retourne sa veste et félicite Ouattara

Ses ennuis avec le président ivoirien Alassane Ouattara étaient liés en grande partie à sa proximité avec Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l’Assemblée nationale. L’homme fort de Guinée-Bissau qui s’était affiché comme le chef d’Etat de la sous-région le plus opposé à un 3è mandat vient de retourner sa veste.

Umaro Sissoco Embaló déjoue ainsi tous les pronostics et adresse ses ‘’chaleureuses félicitations’’ à Alassane Ouattara qui a été réélu avec plus de 94% des voix. Dans les différentes réunions de la CEDEAO, Embaló ne ratait pas l’occasion de tirer à boulets rouges sur ses homologues Alassane Ouattara et le Guinéen Alpha Condé.

En bon opportuniste, le ‘’fiston’’ de Bissau tente le rapprochement. Surtout que Soro -son allié sûr- ne fait pas le poids à Abidjan. Du moins pour l’instant. Sacré Embaló !

Noumoukè S.