3è mandat pour Alpha Condé : la France dit que sa ‘’préoccupation demeure…’’

La France a déclaré mercredi que sa “préoccupation demeure s’agissant du prochain scrutin” auquel le président Alpha Condé est candidat.

Lors d’un point presse, le porte-parole du Quai d’Orsay a souligné que ‘’la France appelle l’ensemble des acteurs guinéens, quels qu’ils soient, à la responsabilité, au dialogue et à la plus grande retenue”. Extrait…

Q – Comment voyez-vous la décision du président Alpha Condé de se présenter pour un 3e mandat ?

R – La France rappelle sa préoccupation, déjà exprimée lors des scrutins référendaires et législatifs, sur le caractère non consensuel du fichier électoral. Elle avait condamné les violences qui avaient émaillé ce processus électoral et entraîné plusieurs morts. Notre préoccupation demeure s’agissant du prochain scrutin. La France appelle l’ensemble des acteurs guinéens, quels qu’ils soient, à la responsabilité, au dialogue et à la plus grande retenue. La France apporte son soutien aux organisations régionales, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et l’Union africaine, ainsi qu’aux Nations unies, dans leurs efforts pour éviter une détérioration du climat politique et un nouveau cycle de violences en Guinée./.