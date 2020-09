3è mandat pour Alpha Condé: le FNDC annonce une plénière pour le 9 septembre

COMMUNIQUE- La Coordination Nationale du FNDC informe l’opinion publique et la presse de la tenue d’une plénière le mercredi 09 septembre 2020 à

11h00 à son siège à Conakry.

L’objectif de cette importante réunion est d’insuffler un nouvel élan au Mouvement et fixer les grandes orientations de la phase ultime de la lutte

contre le projet illégal et légitime de troisième mandat d’Alpha Condé.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons

Conakry, le 03 septembre 2020.