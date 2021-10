42 généraux mis à la retraite à la fois : un record !

Le colonel-président Mamadi Doumbouya a fait mardi un grand coup de balai au sein de la hiérarchie militaire. Le tombeur du président Alpha Condé a attendu seulement 38 jours pour mettre out 42 généraux de l’armée guinéenne dont le respecté chef d’état-major général des armées le général Namory Traoré et l’ancien président de la transition le général Sékouba Konaté qui était jusque-là le plus gradé de l’armée guinéenne.

Avec l’ex-putschiste capitaine Moussa Dadis Camara, en exil à Ouagadougou-(22 généraux mis à la retraite en fin 2008), colonel Mamadi Doumbouya bat le record de généraux mis à la retraite (42) en un temps record.

Pour les rendre encore utiles à la Nation, le locataire du palais Mohammed V a envoyé 28 officiers généraux au Conseil Supérieur de défense. Fidèle à son engagement de renouveler le commandement, le colosse Doumbouya nomme un capitaine (Amadou Sow) chef d’état-major de l’armée de l’air.

L’autre nomination qui a frappé l’opinion c’est bien celle du colonel Abdoulaye Keita « commabdo fakhè » qui quitte le BATA, l’unité ultra-formée et équipée de l’armée pour l’inspection générale des forces armées guinéennes. Un poste longtemps occupé par le général Alpha Ousmane Diallo.

Focus de Mediaguinee