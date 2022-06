48 heures pour la Guinée : les amis de Pogba battent les anciens du Syli national 6-5

Dans le cadre des 48 heures pour la Guinée, un match de gala a opposé ce mercredi 22 juin, au stade général Lansana Conté, l’équipe d’anciens joueurs du Syli national de Guinée à l’équipe des amis de Paul Pogba.

Après un bain de foule avec son imposant cortège, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a donné le coup d’envoi fictif du match.

L’équipe des amis de l’international français, d’origine guinéenne, composée d’anciennes stars du football comme : Elhadj Diouf, Adebayor, Kalilou Fadiga, Kader Keïta, Vicash Dhorasoo, Aristide Bancé entre autres dominé la première période en s’imposant sur le score de 4 buts à 1, avec des buts d’Emmanuel Adebayor, Elhadj Diouf, Kader Keïta, Akon pour l’équipe des amis de Pogba. Titi Camara a marqué l’unique but des anciens du Syli de la première période.

Au retour des vestiaires, l’équipe des anciens du Syli, composée de Kémoko Camara, Titi Camara, Pascal Feindouno, Fodé Mansaré, Ousmane N’Gom entre autres a réduit l’écart par des buts inscrits par Souleymane Youla, Sambégou Bangoura.

Emmanuel Adebayor et Grand P ont inscrit les 5ème et 6ème but de l’équipe des amis de P. Pogba.

Au coup de sifflet final, l’équipe des amis de Paul Pogba a battu celle des anciens du Syli national sur le score de 6 buts à 5.

Sadjo Bah