« 48h pour la Guinée ». Paul Pogba à Conakry: « il y aura de la joie »

Annoncé le 24 mai dernier par la structure « 48h pour la Guinée » lors d’une conférence de presse, le footballeur international franco-guinéen, Paul Pogba est arrivé à Conakry dans la matinée de ce mardi 21 juin par vol spécial.

Durant plusieurs heures, les fans du champion du monde et par ailleurs joueur de Manchester United mobilisés à la devanture de l’aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry, vêtus de t-shirts et banderoles à l’effigie du champion du monde de football 2018 ont chanté et dansé dans la bonne humeur.

À sa descente d’avion, le milieu de terrain a devant la presse laissé entendre qu’il y aura « de la joie »

« Nous voulons tous la paix, c’est comme ça qu’on va avancer. Et sans la paix, on ne pourra jamais avancer, on veut tous du bien mais pour nos enfants aussi et pour la future génératiion », a-t-il précisé.

Paul Pogba n’est pas venu seul il était accompagné d’un de ses amis basketteur [Jimmy Butler] qui, dit-il, est mondialement connu .

« Il voulait découvrir la Guinée, c’est lui même qui a proposé de venir avec moi pour voir la Guinée et si possible il va aider aussi » ,dit-il.

Aussi fait-il rappeler que durant ces 48 hheures « l’Enfant du Pays » sera accompagné de grandes figures de la musique guinéenne et africaine notamment Salif Keita et Akaon, des stars du monde de football et du base-ball dont Elhadj Diouf. Au programme, un diner gala est prévu ce mardi soir et un match de football aura lieu demain entre Paul Pogba et ses amis au stade de Nongo.

Mamadou Yaya Barry