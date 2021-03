4è journée ligue des Champions CAF: Horoya AC reçoit Wydad de Casablanca, ce mardi

Au compte de la quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions d’Afrique, le Horoya AC reçoit le Wydad de Casablanca ce mardi 16 mars 2021 au stade Général-Lansana-Conté de Nongo. En prélude à cette rencontre, la conférence d’avant match s’est tenue ce lundi 15 mars à Nongo.

Défait 2-0 au match aller, le Horoya va devoir prendre sa revanche à domicile. Son coach, le Sénégalais Lamine N’diaye, reste serein et optimiste pour ce match retour qui se dispute à Conakry. « C’est une équipe bien organisée et redoutable devant. On n’a pas le choix pour ce match, car il faudra mettre du rythme pour espérer faire un bon résultat. À l’aller, on a passé des heures à travailler, mais malgré tout on a pris deux buts. », a-t-il déclaré.

Le coach assistant du Wydad de Casablanca, Mohamed Ben Chérifa, a dit ceci: « j’espère que demain on va développer un jeu qui va honorer l’Afrique. On sait que devant nous, il y a une équipe du Horoya AC de Conakry. C’est une équipe qui est bien organisée. Je crois que c’est la sixième fois qu’on se rencontre. De notre côté, le coach a préparé le groupe pour ce match-là. On sait qu’on est à la tête du groupe. Ça ne sera pas un match facile et j’espère qu’on sera à la hauteur pour cette rencontre. »

À rappeler que dans ce groupe C, le Wydad de Casablanca totalise 9 points, suivi du Horoya AC et des Kaizers Chiefs, qui ont chacun 4 points dans l’escarcelle. Le Petro Athletico de Luanda ferme la marche avec zéro point au compteur. Le choc Horoya AC- Wydad de Casablancaest prévu demain à partir de 16 heures au Stade Général-Lansana-Conté de Nongo, à huis clos.

Mamadou Kalidou Diallo