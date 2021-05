5 morts sur l’axe Guéckédou-Kissidougou : “c’est le cardan qui a lâché au niveau de la montagne”

La route vient d’endeuiller des familles à Faranah. Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 mai 2021, un camion en provenance du marché hebdomadaire de Wöltö, dans Gueckedou, s’est renversé avec à son bord 20 personnes. Bilan : 5 morts et 14 blessés.

Sur les circonstances de l’accident, Nanaba Traoré, l’une des victimes que nous avons rencontrée sur son lit de malade à l’hôpital régional de Faranah, explique : « Nous sommes allés payer nos marchandises à Wöltö. A notre retour, au niveau de la montagne, le cardan a lâché. Le chauffeur a tout fait pour maîtriser le véhicule mais en vain. Le véhicule est venu marche arrière avant de se renverser dans le pont. Ainsi, les bagages sont tombés sur nous. Sur place, 5 personnes ont trouvé la mort. »

Au nom du syndicat indépendant de Kissidougou , le chargé de la communication, Lasso Kanté, a souligné : « C’est dans la nuit du lundi, après la rupture du jeûne que nous avons vu nos confrères de Yèndè, précisément dans le district Wöltö, qu’un camion transportant des passagers et leurs bagages s’est renversé dans un pont. Ce camion est venu en marche arrière. Il a cogné le pont avant de descendre dans un trou de plus de quatre mètres. Cinq personnes ont trouvé la mort dans ce trou, 14 personnes ont été blessées dont une grièvement. Nous les avons évacuées à l’hôpital de Kissidougou. Leur état s’améliore progressivement. Ce sont les commerçants de Faranah qui étaient à bord de ce camion. Nous demandons aux citoyens d’être prudents. Le constat révèle que la plupart des femmes qui ont la charge de nourrir une dizaine de personnes, périssent dans les accidents de camion. »

Pour sa part, le maire de la commune urbaine de Faranah, Oumar Camara, a tout d’abord remercié les autorités et le syndicat de Kissidougou pour les efforts conjugués avant d’exprimer ses mots de compassion à la population de Faranah. « Je remercie les autorités et le syndicat de Kissidougou pour les efforts conjugués à la suite de cet accident qui vient d’arracher à notre affection des parents. Je demande à la population de Faranah de s’en remettre à la volonté de Dieu. Si un citoyen meurt à Faranah, c’est la commune qui est la première concernée. Quand tu penses à la place et au rôle qu’une personne joue dans sa famille et dans la société, il est regrettable que cette personne nous quitte de la sorte. Mais la volonté de Dieu. On ne peut que s’en remettre à cette volonté. Ce qui peut nous aider à surmonter cette épreuve, c’est la sagesse et la foi », dira-t-il.

Sia Mara , Wodia, M’mawa Camara et son bébé sont toutes commerçantes au marché de Faranah. Farah Yombouno est étudiant à l’Ecole nationale de la Santé de Tindö. Ce sont les cinq personnes qui ont péri dans cet accident. Leurs corps ont été remis à leurs familles respectives pour inhumation.



Lanciné Keita, correspondant à Faranah