5ème édition du tournoi corporatif des médias guinéens : tirage au sort prévu mercredi (communiqué)

Le tournoi corporatif annuel des médias guinéens, fait son come-back après deux années d’éclispe pour cause de Covid-19.

Dotée du trophée Mamadou Antonio Souaré, PDG de SAMGBM, cette compétition qui en sera à sa 5ème édition, et qui est une occasion pour cimenter la confraternité, démarre, le Dimanche 13 Mars, à l’Annexe du Stade Général Lansana Conté de Nongo.

Et c’est dans cette perspective que Wassolon Agency Communication, la structure organisatrice, animera une conférence de presse, demain Mercredi 09 Mars, dans la salle de conférence du stade Général Lansana Conté de Nongo, à l’effet de décliner les contours organisationnels dudit tournoi. Moment fort attendu à cette occasion, le tirage au sort qui déterminera les confrontations au premier tour et le calendrier du tournoi.

Ci-dessous, copie du communiqué y afférent :

La structure Wassolon Agency Communication, informe les équipes participantes à la 5ème édition du Tournoi de Football Corporatif des Médias Guinéens, doté du trophée Mamadou Antonio Souaré, que la cérémonie de tirage au sort, aura lieu ce mercredi, 09 mars 2022, à 12h00, dans la salle de conférence du Stade Général Lansana Conté de Nongo.

A cette occasion, Wassolon Agency Communication entend donner toutes les informations liées à cette édition prévue du 13 au 31 mars 2022, après deux années de suspension dudit tournoi, pour cause de Covid-19.

La Direction Générale