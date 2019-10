61è fête de l’indépendance de la Guinée : Alpha Condé dépose une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs

Grand jour pour la Guinée qui rompait définitivement le 2 octobre 1958 -sous la direction du syndicaliste Ahmed Sékou Touré- avec la domination française qui a duré 60 ans.

Ce mercredi, le président Alpha Condé a déposé une gerbe de fleurs en hommage à tous les martyrs qui ont donné de leur sang et de leur sueur pour la libération de la Guinée. C’était à la place des Martyrs à Kaloum devant des diplomates en poste à Conakry, les membres du gouvernement et d’autres invités de marque. Le chef de l’Etat ne se pliera pas au traditionnel rituel qui consiste à parler à la presse pour cause de pluie qui s’abattait sur la capitale Conakry.

Hier dans son discours à la Nation, le chef de l’Etat a appelé les Guinéens à l’unité et promis que la démocratie et le respect de la volonté populaire sont des valeurs intangibles pour son gouvernement.

Maciré CAMARA, depuis Kaloum