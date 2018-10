‘’Air Mano’’ : le ministre des transports Aboubacar Sylla conclut un protocole d’accord avec l’union du fleuve Mano

Au terme de plusieurs séances de travaux techniques qui ont réuni, pendant plusieurs jours, les cadres de son département et de l’Union du Fleuve Mano (UFM), le Ministre d’État, Ministre des Transports Aboubacar SYLLA a conclu, ce jeudi, 18 octobre 2018, avec l’organisation sous-régionale, un protocole d’accord pour l’établissement d’une compagnie aérienne pour les pays de l’union.

L’accord conclu entre les parties réaffirme l’engagement de la République de Guinée à devenir le hub de la future compagnie » AIR MANO » et à accueillir son siège. Pour diligenter le processus y afférant, le Ministère des Transports s’est engagé à fournir des cadres pour aider à mener à bien les études de ce projet.

A la tête d’une importante délégation de l’organisation pour ces travaux de Conakry, la Secrétaire Générale de l’Union du Fleuve Mano s’est félicitée du soutien du gouvernement guinéen à la nouvelle approche du projet. Madame Médina WESSEH a aussi salué l’implication personnelle du Ministre d’État en faveur de la conclusion de ce protocole : « Je remercie l’initiative de monsieur le Ministre des Transports et surtout pour la nouvelle énergie qu’il apporte. Nous pensons que c’est un nouveau départ et nous sommes rassurés qu’elle marchera cette fois ».

Le Ministre d’État, Ministre des Transports a traduit, à nouveau, au cours de cette rencontre, sa vision du projet et a rassuré sur ses perspectives : « Nous relançons un projet qui est au cœur de l’intégration sous-régionale dans le cadre de cette union. Nous allons faire en sorte cette fois-ci, que cette relance aboutisse à la mise en place effective de ce projet. Les engagements qui ont été pris de part et d’autre, au niveau des États, de l’Union du Fleuve Mano et des partenaires techniques et financiers nous rassurent quant à la possibilité à court ou à moyen terme, de voir enfin cet outil d’intégration sous-régionale effectivement opérationnel de manière à ce que nos quatre États puissent être reliés par des lignes aériennes qui permettent une meilleure mobilité des personnes, une meilleure circulation des biens. La Guinée a réitéré, au cours de cette rencontre, son engagement à promouvoir ce projet ».

Relancé par le sommet des Chefs d’État de l’Union du Fleuve Mano du 30 avril 2013 de Monrovia, le Projet 《Air Mano》 vise à créer une compagnie aérienne pour la Guinée, la Sierra-Leone et le Libéria, pour assurer les liaisons entre eux et assurer aussi leurs liaisons domestiques. À terme, pour un marché de 25 millions d’habitants, 《Air Mano》 résorbera les défis liés au déficit de compagnie aérienne nationale dans ces pays. Avec l’intervention de ce protocole d’accord, le Ministre d’État, Ministre des Transports vient de donner un important coup d’accélérateur à la réalisation de projet sous-régional.

La Cellule de Communication du Ministère des Transports