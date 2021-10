6è édition du POESAM en Guinée : cinq lauréats reçoivent des prix allant de 20 à 60.000.000 fg

Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique/Moyen-Orient (POESAM) est une initiative de la société Orange qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat au service des communautés et de la société. A travers des projets à caractère digital, Orange encourage les jeunes dans la mise en place de leurs projets.

Pour cette 6ème édition en Guinée dont la cérémonie de remise des prix a eu lieu ce mercredi 13 octobre 2021 à Conakry, Orange a récompensé 5 startups avec des prix allant de 20 à 60 millions et dont les projets répondent aux problématiques de l’éducation, de la santé et de la nutrition en Guinée.

Selon Souhaïb Deen Bangoura, Directeur de la communication institutionnelle et des relations extérieures d’Orange Guinée, le prix est ouvert à tous les jeunes guinéens femmes et hommes ayant des idées ou des projets

« Ils soumettent ces idées là dans une plateforme lorsque les concours sont ouverts et ensuite les projets sont présélectionnés sur la base de leurs pertinences, la base de leurs capacités à répondre aux problématiques qui liées à l’éducation, à la santé, etc. Et ce sont des projets qui se basent sur le digital », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il dira que ces projets sont soumis après réception à une équipe interne de lecteur pour sélection.

« Quand on lance le concours, il y a plusieurs dizaines de projets qui sont soumis dans une plateforme numérique qui est mis en place à ce sujet. Quand après nous recevons ces projets à travers cette plateforme là, il y a une équipe de lecteurs internes qui est mis en place et qui lit tous les projets internes soumis et qui fait une première sélection sur la base de documents qui ont été reçus et des descriptions qui sont faites. Et ensuite un certain nombre de projets sont soumis cette fois-ci à un jury composé de membres externes, ce sont des experts du domaine qui s’y connaissent dans l’entrepreneuriat, qui s’y connaissent dans le digital, dans l’accompagnement des jeunes. Et ceux-là après, reçoivent les projets présélectionnés et les candidats dont du speech pour expliquer un peu leurs projets et à la suite de cela, il y a 3 prix qui sont donnés aux meilleurs projets, après il y a un prix coup de cœur qui est donné et un prix qui est donné à un projet qui est lié aux problématiques des femmes », a déclaré le directeur de la communication.

Cette année, les 5 lauréats du prix Orange de l’Entrepreneur Social en Guinée sont Programme Scolaire, Santé Guinée, Agro-Confiance, Senteya et Agil et Gestion scolaire.

Moussa Doumbouya, gestionnaire du projet Programme scolaire est le lauréat du premier prix. « C’est un plaisir pour moi d’être le premier des lauréats. Le projet Programme scolaire est une solution informatique digitale permettant d’avoir accès aux cours à tout moment à des cours gratuits. L’idée m’est venue suite aux problèmes qu’on rencontre dans l’éducation en Guinée : les grèves et les cours non dispensés. Voilà ce qui nous a amené à monter ce projet », dira-t-il.

Précisons que la société Orange organise depuis 11 ans ce prix à travers 17 pays d’Afrique et le Moyen-Orient.

Maciré Camara